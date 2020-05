Francesca Cipriani “Kebab? Solo loro aperti e gli italiani?”/ S’infiamma la polemica!

Pubblicità

Scoppia la polemica sui social e tutto perché Francesca Cipriani ha pensato bene di lanciarsi in un’arringa contro la politica italiana o, comunque, chi ha permesso la riapertura dei negozi stranieri, compresi quelli che fanno il Kebab, mentre i ristoranti italiani, anche solo quelli di asporto o le gelaterie continuano a rimanere chiusi. In realtà la showgirl si trova a Milano in giro per le farmacie per riuscire a trovare le tanto annunciate mascherine usa e getta a 50 centesimi ma senza trovarne una visto che il costo si aggira intorno ai 2 euro. Dopo aver lanciato questa polemica, eccola alle prese con la messa in rete di una serie di storie in cui mostra una pizzeria e kebab da asporto aperta e a lavoro mentre subito dopo, una serie di pizzerie al taglio, gelaterie e ristoranti italiani hanno ancora le saracinesche abbassate.

FRANCESCA CIPRIANI LANCIA LA POLEMICA