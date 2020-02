Francesca Cipriani/ La showgirl ne ha per tutti a La Pupa e il Secchione

Francesca Cipriani ha fatto il botto nella scorsa puntata de La Pupa e il Secchione 2020, nel vero senso della parola. Durante una breve incursione nelle camere dei concorrenti, la showgirl ha deciso di testare il letto di Giovanni Tobia De Benedetti e Carlotta Cocina. “Super felice, con questi capelli vaporosi e ricci, che a me piacciono tanto”, ha detto la ragazza. Peccato che la Cipriani abbia sfondato il loro letto, proprio nella partein cui dorme la Cocina. “Giuro non mangio più le merendine, mettete la tassa sulle merendine”, ha detto invece la showgirl. Poi si è diretta nella camera di Andrea Santagati, scoprendo che Stella Manente si trovava nella doccia con lui. Niente di sexy, naturalmente. “Penso che abbia intuito che sono un caso disperato”, ha detto il maestro di scacchi, visto che Francesca ha abbandonato subito la possibilità di vedere Andrea senza boxer. La prorompente showgirl ne ha avuto davvero per tutti, ma è piaciuta soprattutto a Stefano Beacco. Durante l’incursione nella sua camera, Francesca infatti ha preso gli occhiali del ragazzo e li ha puliti sui boxer che lui aveva usato per la prova twerking. “Oh svegliati! Ti sto pulendo le mutande con gli occhiali luridi, non dici niente”, gli ha detto lei. Peccato che in realtà fosse il contrario, occhiali puliti e mutande già usate. Clicca qui per guardare il video di Francesca Cipriani.

Francesca Cipriani, l’attacco a Barbara Alberti

Francesca Cipriani si prepara ad attaccare un concorrente di un reality diverso da La Pupa e il Secchione 2020, o meglio ex. Barbara Alberti infatti ha deciso di abbandonare la Casa nella puntata di ieri e la showgirl ha deciso di dire la sua tramite le Stories di Instagram. Ha allegato alcune clip del momento ed ha scritto a chiare lettere il proprio pensiero: “Un’ipocrita, per la seconda volta vuole andare via per non essere nominata”. E poi “invece di affrontare il giudizio del pubblico va via.. segno di viltà”. Francesca però non si è limitata alla sua personale invettiva, ma ha deciso di condividere anche alcune accuse dei fan dirette alla scrittrice. Si prepara forse ad un confronto in tv? Nelle Stories infatti ha taggato sia il profilo social del programma sia quello di Barbara d’Urso, dettaglio che ci fa pensare ad una sua prossima ospitata per parlare proprio di questo argomento. Anche se non va dimenticato che la showgirl si è trasformata proprio nella sceneggiatrice durante il cambio look della scorsa puntata di Domenica Live e che la stessa Alberti ha usato parole al veleno per parlare della partecipazione di Francesca all’Isola dei Famosi. Insomma, la guerra è appena iniziata.

