Francesca Cipriani lascia il GF Vip?/ Dubbi sul fidanzato “Avrà trovato un’altra!”

Francesca Cipriani lascia il GF Vip? Lo sfogo con Davide

Una delle concorrenti che è riuscita a farsi amare particolarmente grazie al suo percorso nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip è stata senza dubbio Francesca Cipriani. Nell’ultima puntata ha confermato la grande energia positiva che riesce a trasmettere, grazie al suo spirito ironico e divertente. Tuttavia, come accade da qualche settimana, si è limitata ad essere una semplice osservatrice e spettatrice degli accadimenti della serata, senza esporsi più di tanto. L’unico momento degno di nota è stato quello della nomination; ha infatti deciso di fare il nome di Jessica Selassiè dando come motivazione uno scontro avvenuto nel corso della settimana. Nello specifico, la principessa avrebbe cucinato consapevolmente un pasto a base di peperoncino, al quale la Cipriani ha detto di essere allergica.

Nelle ore successive alla diretta si è lasciata andare ad alcune considerazioni e preoccupazioni riguardanti il presunto prolungamento del programma oltre il 13 dicembre. Sfogandosi con Davide Silvestri, ha palesato tutta la sua sofferenza per la mancanza delle persone care, non convinta quindi di sopportare un prolungamento ulteriore del programma.

La mancanza del fidanzato Alessandro Rossi

Francesca Cipriani si è mostrata anche piuttosto infastidita del silenzio di Alfonso Signorini in merito, salvo un piccolo accenno al cimentarsi nel fare l’albero di Natale. La donna ha preso quella frase come indizio sul prolungamento, andando letteralmente in crisi in riferimento alla sua permanenza. Nelle prossime puntate ci sarà da capire quale sarà la scelta della showgirl; la speranza di molti e che scelga di continuare per regalare altri momenti di pura spensieratezza all’interno della Casa.

Ormai però la stanchezza si fa sentire e negli ultimi giorni l’ex Pupa ha avuto dei momenti di sconforto durante i quali è scoppiata in lacrime nel ripensare al fidanzato Alessandro che l’attende fuori. Tutti i suoi amici hanno cercato di consolarla dedicando parole di grande affetto e stima nei confronti del ragazzo che per pochi giorni ha condiviso l’esperienza di concorrente. “Sei la donna della sua vita”, ha commentato Carmen Russo.

I dubbi sulla sua relazione spazzati via dalla pizzica

Se per Lulù Selassié, Francesca Cipriani rappresenta la “Queen di Alessandro, la sua regina”, la showgirl non ha nascosto ai suoi inquilini tutti i suoi dubbi in merito al loro rapporto. In lacrime Francesca è arrivata persino a dichiarare: “Avrà trovato un’altra!”. Una frase che ha fatto sorridere un po’ tutti i Vipponi, a partire da Carmen Russo, che ha tentato di tirarle su il morale. “Ma ti ha chiesto di sposarlo!”, ha commentato ancora la soubrette.

La mancanza di Alessandro Rossi è così forte da farle spesso vivere momenti di grande fragilità emotiva che però Francesca è riuscita a metter da parte grazie alla serata organizzata dal GF Vip e dedicata alla Puglia; oltre alla realizzazione del pasticciotto, dolce tipico del Salento, i Vipponi compresa Francesca si sono lanciati in una sfrenata esibizione all’insegna della pizzica che ha fatto tornare il buon umore un po’ a tutti.

