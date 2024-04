Cosa si è rifatta Francesca Cipriani?/ Tutti i ritocchini: “Chirurgia? L’ho fatto per il bullismo subito”

Francesca Cipriani e il rapporto con la chirurgia estetica

Torna questa sera uno degli appuntamenti più seguiti degli ultimi anni: le iconiche interviste di “Belve” con Francesca Fagnani pronta a scovare nei meandri delle vite di personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Questa sera ci sarà spazio anche Francesca Cipriani e, come di consueto, sono già trapelate alcune informazioni relative ai contenuti dell’intervista. Perché si è rifatta? A questa domanda la giovane ha ampiamente risposto nel tempo; scopriamo però cosa ha aggiunto nel corso del ‘faccia a faccia’ con Francesca Fagnani.

Sindrome di Poland, cos'è e sintomi malattia Francesca Cipriani/ "C'era qualcosa di anomalo nel mio seno"

“Ho subito un bullismo accanito, volevo morire. Mi hanno fatto sentire una nullità; dopo ne paghi le conseguenze perché le cicatrici te le porti e fai vari errori”. Queste le parole di Francesca Cipriani a Belve – stando alle anticipazioni – a proposito di ciò che poi nel tempo l’ha portata a ricorrere alla chirurgia estetica. La donna non ha mai fatto segreto del ritocchi, raccontando anche nel dettaglio cosa si è rifatta e perché.

Francesca Cipriani: bullismo e infanzia difficile/ "Accanimento contro di me, volevo morire"

Francesca Cipriani: “Ecco cosa e perchè mi sono rifatta…”

“Avevo una malformazione al seno e questo mi ha portato a soffrire tantissimo in adolescenza, mi avevano diagnosticato una sindrome di Poland… Il primo intervento che ho affrontato al seno è stato di ricostruzione, non solo estetico per renderlo più grande ma per dargli una forma perché non era un seno”. Questo il racconto di Francesca Cipriani – come riporta Il Messaggero – nel programma “Storie di donne al bivio”. La giovane ha poi aggiunto: “Dopo quell’intervento mi sono fatta prendere la mano…”.

Alessandro Rossi, marito di Francesca Cipriani/ Figlio in arrivo? "Siamo in attesa della cicogna"

Non solo il seno, Francesca Cipriani pare si sia rifatta anche il lato b ed ecco spiegato il perché sempre nel programma di Monica Setta. “Avevo fatto il lato b ma poi ho avuto tanti problemi, ho messo le protesi e poi le ho dovute togliere, me l’avevano fatto male. Ho passato veramente i guai…”











© RIPRODUZIONE RISERVATA