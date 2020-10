Francesca Cipriani: “Lettera dall’avvocato del Divino Otelma”/ “Lo credevo amico…”

Non è la solita allegra e spumeggiante Francesca Cipriani quella oggi intervistata da Francesco Fredella su RTL 102.5 nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia. La showgirl, attualmente impegnata nelle registrazioni della nuova edizione de La Pupa e il Secchione, annuncia di aver ricevuto un’inaspettata missiva da parte del Divino Otelma. “Cerco di essere allegra però rimango davvero basita e amareggiata per questa vicenda del Divino.” ha esordito la Cipriani. “Finora eravamo amici e invece mi è arrivata questa lettera che è stata come un fulmine a ciel sereno. Nella vita bisogna aspettarsi di tutto!” Francesca entra poi nel dettaglio: “Mi ha scritto il suo legale e si sta ora confrontando con il mio.”

Francesca Cipriani, lettera shock dal legale del Divino Otelma

Ma per quale motivo il Divino Otelma ha inviato una lettera a Francesca Cipriani tramite il suo legale? La showgirl si dice basita, anche perché “Io non gli ho fatto niente,- poi si frena – non posso scendere nei particolari adesso.” È Fredella a ricordare che l’unico appiglio potrebbe essere l’incidente che li ha visti protagonisti quando entrambi hanno partecipato all’Isola dei Famosi: “Sono passati due anni però, non so…” fa notare la Cipriani. Lei, d’altronde, si dice fortemente amareggiata anche perché negli ultimi mesi i due si sono spesso sentiti e hanno anche fatto delle dirette Instagram insieme, come due veri amici. Cos’è dunque accaduto da rompere improvvisamente l’idillio?



