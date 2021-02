Francesca Cipriani, lite con Barbara Alberti/ Video “suo status? Le tett* rifatte”

Nello studio di Live Non è la d’Urso, ieri sera si è rinnovato il confronto accesissimo tra l’ex Pupa Francesca Cipriani e Barbara Alberti. Prima dello scontro vero e proprio, non poteva mancare un servizio riassuntivo a partire dalle parole riservate alla Cipriani dall’ex gieffina che nel programma di Chiambretti di qualche anno fa la definì una “prosciutta” invitandola ad andare “avanti con le tett*”, scatenando una prima lite in tv. I confronti e le frecciatine a distanza tra le due donne non si erano placate ma ieri si è consumato sempre nel salotto di Barbara d’Urso un nuovo infuocato confronto.

Barbara Alberti ha voluto replicare a Francesca Cipriani che l’aveva accusata di non amare le donne: “Primo rifiuto la retorica dell’amare le donne. Io non amo le donne, io amo i diritti delle donne. Poi le donne sono simpatiche, antipatiche, non è che amo per categoria”, ha spiegato in collegamento con Live. Per la scrittrice, quanto detto in passato era legato a quel periodo preciso: “è irrealistico continuare a dire la stessa frase”, ha aggiunto, sottolineando come oggi la Cipriani sia ormai diventata una soubrette.

NUOVA LITE TRA FRANCESCA CIPRIANI E BARBARA ALBERTI

All’epoca del primo scontro tra Francesca Cipriani e Barbara Alberti, con tanto di lite al Chiambretti Night, “il suo stato sociale era di essersi rifatte le tett*”, ha precisato la scrittrice. Quindi ha proseguito, nel tentativo di placare gli animi: “Io le sono molto grata di dare tanta attenzione a una povera scrittrice come sono io, però lei vuole continuamente litigare con me in televisione”. La Cipriani ha smentito questa ipotesi asserendo che rivedendo le immagini dei passati scontri ancora le provocherebbero del dolore. “Bisogna sfatare questa cosa del giudicare le persone senza conoscerle”, ha aggiunto l’ex Pupa. La Alberti ha però voluto fermare la retorica che si stava venendo a creare per chiarire un punto fondamentale: “Io e lei non possiamo litigare perchè per litigare ci vuole una condizione essenziale, parlare la stessa lingua. Io credo che noi parliamo due lingue completamente diverse”, ha spiegato la scrittrice iniziando a parlare in francese. Per la Cipriani, di contro, pur essendo una bravissima scrittrice “a livello umano ha peccato”. I toni si sono surriscaldati quando Francesca ha chiesto rispetto anche sull’uso di parolacce in tv: “Ma per me una parolaccia è quello che dice lei!”, ha tuonato la scrittrice che ha proseguito: “Lei non ha capito che io sono la sua vera e unica sostenitrice. Io penso veramente che lei sia un personaggio mitologico”, ha aggiunto, riferendosi alla metamorfosi continua del suo corpo basata sul continuo inseguimento dell’idea di bellezza. “Non so se mi sta prendendo in giro o altro”, ha replicato la Cipriani. CLICCA QUI per rivedere il video



