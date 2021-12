Francesca Cipriani “Nel 2022 il matrimonio con Alessandro”/ E lui: “È stato un parto”

Dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello, per Francesca Cipriani sta per cominciare una nuova avventura. La modella e showgirl, fuori dalla Casa, ha ritrovato il suo fidanzato, Alessandro, con il quale condivide la sua vita ormai da quasi un anno. La coppia è molto affiata, nonostante la storia sia più o meno recente. Presto, infatti, i due convoleranno a nozze. La proposta è arrivata proprio in diretta tv, nel giardino della casa più spiata di Italia, davanti alle telecamere e agli altri concorrenti. “Vuoi invecchiare con me?” ha chiesto Alessandro alla Cipriani, che ha accettato felice.

A parlare del matrimonio, in diretta Instagram con il settimanale di gossip “Chi”, è stata proprio la showgirl. Incalzata dalle domande dei conduttori del format, Francesca ha rivelato: “Le mie nozze? Nel 2022 sicuramente. Dopo le feste di Natale vediamo la Chiesa, il buffet… Adesso è tutto bloccato. Comunque nel 2022. Per il buffet farò una cena a base di piadina, farò una cena tutta italiana con le specialità delle varie regioni”.

Francesca Cipriani e Alessandro: com’è nato l’amore

L’amore tra Francesca Cipriani e Alessandro è nato grazie ad amici in comune. I due si sono piaciuti fin da subito molto dal punto di vista fisico ma inizialmente la showgirl era restia ad accettare il corteggiamento del giovane. A raccontare come sono andate le cose è stata la stessa Francesca nel corso della diretta Instagram con “Chi”: “Io e Alessandro ci siamo conosciuti a Milano tramite persone in comune. Lui mi ha iniziato a corteggiare, io ero molto diffidente visto un passato burrascoso. Lui è stato molto carino. Abbiamo capito che eravamo persone molto affini, anime gemelli, e ci siamo messi insieme. Noi ci siamo piaciuti fin da subito, c’è stata un’attrazione fisica. Ha fatto tutto lui con il corteggiamento”.

Lo stesso Alessandro ha poi preso parola, dando la sua versione sulla nascita dell’amore con Francesca Cipriani: “Il corteggiamento è stato un parto gemellare, ma ne è valsa la pena perché ho trovato l’amore, l’anima gemella. Lei per me è speciale”. Dopo un primo momento fatto di dubbi e paure, dunque, la showgirl si è lasciata andare e al momento è felicissima al fianco di Alessandro, l’imprenditore che presto diventerà suo marito.

