Francesca Cipriani “Non sono fidanzata”/ “Farei la tronista ma non la tentatrice!”

Signori e signore ecco la verità: Francesca Cipriani non è fidanzata. I rumors che da ieri serpeggiano sui social e sul web sono stati spazzati via dalla diretta interessata che poco fa, nel giorno del suo compleanno, ha rivelato la verità ai microfoni dell’amico Francesco Fredella al timone del Digital Space ViaRadio di RTL 102.5, chiudendo, per ora, le porte all’amore. Fino alle prime ore di questa mattina Francesca Cipriani ha festeggiato il suo compleanno ma nemmeno l’ombra di un fidanzato sui social: “C’erano tanti amici, abbiamo festeggiato fino alle 7 di questa mattina, sono venuti da Reggio Calabria, da Roma, erano davvero tanti e li ringrazio tutti, ma nessun fidanzato”. A quanto pare la giunonica showgirl ha “tanti spasimanti” ma nessun amore adesso nella sua vita.

FRANCESCA CIPRIANI TRONISTA? “NON HO ANCORA IL FIDANZATO!”

Proprio per questo, punzecchiata dal conduttore e giornalista, si spinge oltre facendo il suo appello direttamente a Maria de Filippi per prendere posto sul trono di Uomini e donne: “Mi piacerebbe tanto. Ho parlato con Rosa Perrotta che ha un bellissimo bambino, e mi ha raccontato quello che succede e che si prova… va bene è televisione ma se si è fortunati si può davvero trovare l’amore… ti prego Maria!”. In attesa di capire se il suo appello sarà raccolto dalla conduttrice e dalla sua redazione o meno, la Cipriani poi va oltre pensandosi già in coppia e, magari, pronta a partecipare a Temptation Island: “Parteciperei come concorrente ma non come tentatrice, io sono davvero molto fedele, non cederei”. Insomma una ragazza da sposare, non ci rimane che trovare il principe azzurro che riuscirà a conquistarla! Per il momento il suo desiderio più grande è che il virus vada via e poi tutto il resto: “Tornare in tv, fare tante cose, sposarsi, fare tanti piccolini…”



