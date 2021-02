Francesca Cipriani: “Nuovo intervento chirurgico”/ “Liposcultura, diventerò Barbie”

Francesca Cipriani torna a stupire. La showgirl, ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, lancia un annuncio: presto si sottoporrà ad un nuovo intervento chirurgico. “L’11 marzo divento Barbie. – ha dichiarato la Cipriani in studio alla conduttrice – Tutti i chili della pandemia il chirurgo me li porterà via.” Al settimo cielo, Francesca è entrata nel dettaglio, raccontando il tipo di operazione alla quale si sottoporrà nei prossimi giorni: “Farò una liposcultura, farò una vita strettissima alla Kim Kardashian, poi il grasso prelevato lo metterò nei glutei e li farò ancora più grandi. Sarò ancora più Barbie.” Si dice dunque entusiasta di questo nuovo cambiamento alla quale si appresta ma in studio le sue parole destano scalpore e anche qualche critica.

La giornalista Annalia Venezia, infatti, la attacca con parole dure: “Più che un dottore sarebbe meglio uno psicologo! – e aggiunge – Il chirurgo plastico non vi darà la felicità. Passa anche un messaggio sbagliato”, le fa notare. La Cipriani non è affatto scalfita da questa critica e, anzi, replica: “Io ho sofferto di bullismo quindi oggi se posso migliorare il mio corpo lo faccio. Ognuno può fare ciò che vuole!” Intanto la D’Urso sposta l’attenzione su un suo nuovo corteggiatore: il pupo Mattia Garufi. Di recente ha annunciato su RTL 102.5 News di essere innamorato di lei, la Cipriani, però, non sembra essere interessata a lui: “È simpatico”, è stato il suo unico commento.



