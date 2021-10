Francesca Cipriani perde un dente nel tiramisù al GF Vip/ Nicola Pisu lo mangia e…

Francesca Cipriani sta regalando i momenti più divertenti al pubblico del Grande Fratello Vip 2021. Dopo gli incontri con il fidanzato Alessandro che sono costati anche una riduzione del budget setttimanale ai concorrenti per non aver rispettato il freeze, nelle scorse ore, la Cipriani ha spiazzato i coinquilini dando il via al dente-gate. Sabato sera, in occasione del compleanno di Manila Nazzaro, il Grande Fratello Vip ha permesso ai concorrenti di organizzare una festa. Come dolce, il gruppo ha preparato un tiramisù che ha mangiato anche domenica.

Ieri pomeriggio, Nicola Pisu, per merendza, ha scelto di mangiarne un po’, ma mentre degustava il dolce si è ritrovato in bocca un dente. Qualcuno, infatti, ha perso un dento all’interno del tiramisù che Nicola ha rischiato d’ingoiare. Dopo alcune indagini, Francesca Cipriani ha svelato di essere la proprietaria del dente in questione.

Francesca Cipriani e il dente perso nel tiramisù: “Nicola Pisù ti menavo se…”

Dopo aver saputo che il dente perso era finito nel tiramisù che Nicola Pisu stava mangiando, Francesca Cipriani, rivolgendosi al gieffino, ha detto: “Nicola ma hai buttato per caso un dente nel secchio? Cavolo ma era il mio. Sì, ma me lo devo riattaccare, adesso come faccio? Ma hai mangiato il mio dente? Cosa ci faceva il mio dente nel tiramisù? Non lo so mi è caduto prima mentre mangiavo. Ma è storia vera o uno scherzo? Sì, mi si è staccato, me lo dovevo riattaccare […] Se mi avessi mangiato un dente davanti ti menavo te lo assicuro”.

“Non pensavo fosse un dente all’inizio. Mentre mangiavo il tiramisù sentivo qualcosa di duro. L’ho mangiato io, ma l’ho spaccato. Giuro è verissimo me lo sono trovato in bocca. Sentivo che avevo qualcosa in bocca e ho sputato. L’ho morso e un pezzo del tuo dente mi si è incastrato in mezzo ai denti, perché ho un buco”, è stata poi la spiegazione di Nicola come riporta Biccy.



