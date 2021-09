Francesca Cipriani piange sola al Grande Fratello Vip/ Nessuno la consola, è crisi nella Casa?

Francesca Cipriani è fragile, piange appena sveglia in stanza senza nessuno che la consoli…

Nei giorni scorsi, dentro la casa del Grande Fratello Vip, anche Francesca Cipriani è stata presa dalla malinconia. La vulcanica showgirl si è svegliata da sola nella camera da letto comune e, dopo aver raccolto la lunga chioma bionda in due code di cavallo, ha iniziato a piangere. Francesca è rimasta in silenzio senza spiegare il motivo della sua improvvisa tristezza e ha cercato di nascondere le lacrime alle telecamere dietro un paio di occhiali da sole molto grandi. Purtroppo nessuno si è accorto del suo momento di sconforto e nessuno ha potuto consolarla.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ "Soleil Sorge? Mai incontrata, ma..."

Inoltre Francesca Cipriani si trova in nomination con Tommaso Eletti. La ex pupa è stata votata da Tommaso Eletti, Gianmaria Antinolfi e Amedeo Goria: “Visto che le donne votano gli uomini, gli uomini votano le donne”, ha spiegato il giornalista. “Ma allora è un’associazione a delinquere!”, ha commentato la Cipriani.

Francesca Cipriani ricorda l'ex violento al GF Vip/ "Finita tre volte in ospedale"

Prima nomination al Grande Fratello Vip 2021 per Francesca Cipriani

Sui social Francesca Cipriani gode di un grande seguito: “È una fortuna per noi e per gli inquilini che Francesca Cipriani sia in quella casa” e “Se non ci fosse la Cipriani bisognerebbe inventarla”. Sembra quindi improbabile che la showgirl perda al confronto con Tommaso Eletti, molto meno amato sui social e dentro la casa: “Eliminate Francesca Cipriani e io spegno la tv, se lo guardassero solo Signorini e la redazione” e “Se eliminate Francesca Cipriani prima della semifinale io vi vengo a cercare”, hanno scritto sui social alcuni dei suoi fan.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ "Con l'ex finii in ospedale, ora sono felice"

Insomma nonostante la prima nomination, sembra che il percorso della ex pupa al Grande Fratello Vip non sia ancora giunto alla fine. Ricordiamo che questo televoto non è eliminatorio, il più votato andrà in nomination con il più votato di questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA