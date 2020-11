Francesca Cipriani pronta a far pace col Divino Otelma/ “Magari al Grande Fratello..”

Nonostante le parole forti, gli insulti ricevuti e le liti viste in Tv, Francesca Cipriani è pronta a sotterrare l’ascia di guerra col Divino Otelma. È ormai ben noto che tra i due è scoppiata una vera e propria guerra dopo la decisione da parte del Divino di denunciarla per danni che avrebbe ricevuto a causa del famoso incidente che li ha visti protagonisti all’Isola dei Famosi e per il quale avrebbe chiesto alla showgirl un risarcimento danni di 200 mila euro. Nonostante ciò, Francesca si dice ancora pronta ad una riappacificazione, magari anche nella Casa del Grande Fratello Vip. Una possibilità avanzata dalla Cipriani ai microfoni di RTL 102.5 News. Intervistata da Francesco Fredella, Francesca ha infatti incluso Otelma in quella che sarebbe la sua ‘Casa ideale’.

Francesca Cipriani e il Divino Otelma al Grande Fratello Vip? Lei lancia la proposta…

“Come vorrei il Grande Fratello Vip? A me piacerebbe un’edizione divertente, che faccia ridere il pubblico.” ha esordito Francesca Cipriani. “Nella Casa metterei anche il Divino se facessimo pace, ma anche Giucas Casella, Antonio Razzi, insomma gente che ha voglia di divertirsi e non che voglia litigare. Gente che fa divertire il pubblico, così come vorrei anche io.” ha quindi aggiunto. D’altronde Francesca vorrebbe il Divino nella Casa perché “sarebbe l’occasione per mettere la testa a posto e farlo rinsavire, perché tra noi c’è stata davvero un’amicizia, possono succedere degli inciampi nella vita, magari anche consigliato male da terze persone.”



