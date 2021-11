Francesca Cipriani, proposta di matrimonio già decisa prima del GF VIP?/ Retroscena choc

Durante la puntata dello scorso lunedì del Grande Fratello Vip 2021 ha fatto clamore la proposta di matrimonio ricevuta in diretta da Francesca Cipriani da parte del suo fidanzato Alessandro Rossi che si è presentato all’interno della casa per fare la dolce proposta alla showgirl.

Alessandro davanti alla ragazza ha commentato la doccia dedicata a lui: “Anche se era per me, vorrei che la facessi solo con me, però è andata così, amen” e dopo essersi allontanato è tornato in scena con qualcosa tra le mani e ha informato la showgirl su cosa fosse cambiato durante i mesi in cui lei era all’interno della casa: “Il mio amore per te è cambiato […] Io sono molto innamorato di te e stasera volevo dirti che senza di te non riesco a stare. Volevo chiederti se vuoi essere mia moglie perché io voglio invecchiare con te”.

Il retroscena della proposta di matrimonio a Francesca Cipriani

Dopo aver sentito la dolce proposta di matrimonio di Alessandro Rossi, Francesca Cipriani ha risposto, tra le lacrime e bloccata dagli altri concorrenti della casa, di si urlando ad Alfonso Signorini: “Sii, anche dopo l’eternità, fino alla morte”. Tutti gli altri concorrenti si sono lasciati andare alla felicità della loro coinquilina intonando una marcia nuziale.

Nonostante la bella scena andata in onda durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021, la proposta di matrimonio di Francesca Cipriani è stata smascherata nelle ultime ore. Deianira Marzano già ad agosto, commentando l’ingresso della show girl all’interno della casa aveva parlato della proposta di matrimonio arrivata durante lo show. A settembre poi, anche Riccardo Signoretti aveva pubblicato sui social un post in cui annunciava di come la concorrente avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio in diretta tv all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021. Nulla di improvvisato per Francescca e Alessandro che avevano progettato questo momento in diretta tv ancor prima di iniziare il reality.

