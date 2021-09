Francesca Cipriani ricorda l’ex violento al GF Vip/ “Finita tre volte in ospedale”

Prima del suo attuale fidanzato Alessandro Rossi, Francesca Cipriani ha dovuto affrontare delle storie d’amore talvolta difficili ma in un caso in particolare anche molto violenta. Non è un mistero che la showgirl sia stata vittima della violenza di un suo ex, tant’è che è stata lei stessa a parlarle qualche tempo fa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi.

In quell’occasione, Francesca ha svelato: “Con il mio ex, sono finita tre volte in ospedale. Ne ho avuti di problemi, tra tradimenti, corna, botte, raggiri. – ha ammesso la Cipriani, raccontando di essere invece oggi molto felice col nuovo compagno – Alessandro è un campione di tenacia e di tenerezza. Fa su e giù da Cesenatico ogni settimana per stare con me. Mi merito la felicità. Incrociando le dita, lo dico: sono felice”.

Francesca Cipriani ricorda il suo ex fidanzato violento nella Casa del Grande Fratello Vip

Di questo ex fidanzato violento, Francesca Cipriani è tornata a parlarne proprio nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Durante i primi giorni insieme ai nuovi compagni d’avventura, una sera in giardino, Francesca si è prima commossa ripensando al fidanzato Alessandro, che la attende fuori dalla Casa, poi ha ricordato quella drammatica relazione.

Così ha ribadito che “Sono finita tre volte in ospedale per colpa sua, non è un mistero“, le parole della Cipriani ai compagni sconvolti. Oggi questo per Francesca rimane un brutto ricordo, un’esperienza che con forza e determinazione è riuscita a lasciarsi alle spalle. La Cipriani oggi sogna di convolare a nozze col suo Alessandro, e chissà che questo non accada dopo il Grande Fratello Vip.

