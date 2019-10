Francesca Cipriani “Ricovero per virus intestinale”/ Maggiorata finisce in ospedale

Brutto periodo per la maggiorata Francesca Cipriani. La solare soubrette, ex concorrente del Grande Fratello nonché ospite spesso e volentieri dei talk show di casa Mediaset, ha pubblicato un suo scatto sulla propria pagina Instagram. La 35enne pescarese si è mostrata come più ama fare, in posa sexy sdraiata sul letto, e coperta di una lingerie di pizzo bianco che ha lasciato ben poco spazio all’immaginazione. Una foto che è stata poi correlata da una didascalia in cui la stessa ex “meteorologa” ha appunto aggiornato i suoi numerosi follower su quanto le è successo negli ultimi tempi: “Sono stata ricoverata per via di un brutto virus gastrointestinale – spiega – e siete stati davvero in tantissimi a preoccuparvi per la mia salute. Questo post oggi è per voi – aggiunge – grazie per tutti i messaggi di sostegno e pensieri carini che avete avuto ieri per me, grazie davvero!”.

FRANCESCA CIPRIANI “RICOVERO PER VIRUS INTESTINALE”

La bionda della tv ha poi aggiunto e concluso il suo intervendo, sottolineando come il peggio sembrerebbe essere passato: “Vorrei ringraziarvi uno ad uno come meritereste. Per il momento mi limito a ringraziarvi ancora per la vostra presenza, sempre! P.s. Oggi sto meglio e riprenderò le registrazioni! Work in progress!”. Nella giornata di ieri la stessa aveva allarmato i suoi numerosi fan pubblicando delle storie direttamente da un’ambulanza, sdraiata su un lettino medico, nonché all’interno di un ospedale. Sulla vicenda si erano fatte svariate ipotesi ma solo oggi si è appunto scoperto cosa sia accaduto alla showgirl, fortunatamente nulla di grave, anche se il virus gastrointestinale è comunque cosa non da poco. Numerosi coloro che hanno commentato il post della Cipriani, che al momento in cui vi scriviamo ha superato quota 3.800 like.

