Francesca Cipriani sbrocca per flirt del fidanzato con Soleil/ Video: spacco la casa

Scherzo ai danni di Francesca Cipriani al Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini le fa credere che il fidanzato Alessandro abbia avuto una relazione con Soleil Sorge. “Non ci credo”, la sua prima reazione in diretta. “Categoricamente no”, risponde secca Soleile Sorge, che poi a suo malgrado insinua il dubbio in Francesca: “Non so se… forse abbiamo un amico in comune”. A quel punto la Cipriani perde la testa e minaccia di spaccare la casa: “Qui ci casca il morto. Spacco la casa!”.

“Credo di averlo visto una sera a cena di un amico”, spiega Soleil, incalzata da Alfonso Signorini. Ma in realtà non c’è stato nulla. La Cipriani alle prese con la sua solita crisi inizia a innervosirsi: “è veramente strano che esca una notizia del genere”. Soleil la interrompe e ammette che per motivi lavorativi si sono scambiati delle mail di lavoro. La situazione rischia di degenerare e Signorini decide di svelare lo scherzo. Il suo fidanzato la attende fuori dalla porta rossa. Ecco il video.

