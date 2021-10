Francesca Cipriani/ Scatenata al Gf Vip: rischia anche l’espulsione per… (scherzo!)

Francesca Cipriani, dopo aver affrontato al Grande Fratello Vip 2021 una fase di fragilità psicologica, dopo aver accolto il suo fidanzato Alessandro Rossi in diretta senza per altro avere per motivi di Covid la possibilità di stringerlo (ma che l’ha comunque rassicurata sul loro amore), quindi allontanati i timori di essere abbandonata ancora una volta, quasi “ammazza” il povero Giucas Casella che si ritrova al centro di un deja-vù del passato, visto che sarebbe la seconda volta. Questa volta non è successo come sull’Isola dei Famosi, quando, senza volerlo per altro in un incidente che capitò con la complicità del destino, Francesca Cipriani ruppe una costola al povero paragnosta solamente reo di esserle vicino in un momento particolare. Stavolta, cioè pochi giorni fa, presa dall’eccitazione e dall’illusione che il proprio fidanzato fosse ancora nella casa, Francesca Cipriani ha tirato con forza una ciocca di capelli al malcapitato Casella facendolo urlare dal dolore.

Francesca Cipriani "Ragazzi c'è l'espulsione immediata!"/ Scoppia il caos al GF VIP ma...

Alessia Marcuzzi, che di reality ne ha presentati tanti e conosce i suoi “polli” mediatici, ha dichiarato in un’intervista nella quale si parlava anche di Grande Fratello Vip 2021, di temere per l’incolumità di Giucas Casella, sperando che la Francesca Cipriani non adotti il teorema del “non c’è due senza tre”. Sarebbe davvero troppo.

Alessia Marcuzzi "Ho paura per Giucas Casella"/ "Francesca Cipriani è da sempre la…"

Francesca Cipriani e la paura di una eliminazione di gruppo…

Ma Francesca Cipriani è andata oltre il lecito al Grande Fratello Vip 2021. Pensando davvero di poter rivedere il proprio fidanzato, la maggiorata ha varcato la soglia rossa, confine oltre il quale nessuno, pena l’eliminazione diretta dal reality show, può uscire. Con questo comportamento troppo istintivo la showgirl ha messo in allarme il gruppo e molti concorrenti le sono corsi dietro per cercare di fermarla il prima possibile, cosa che ha obbligato alcuni di essi a varcare a loro volta la soglia rossa. Fortunatamente Raffaella Fico, ricordando loro il comportamento e il regolamento, ha urlato di fermarsi immediatamente, ma la paura di un’eliminazione di gruppo, per colpa di Francesca Cipriani, ha strisciato sottile tra i concorrenti ponendoli in allarme.

Francesca Cipriani: "Ho rotto una costola a Giucas Casella"/ All'Isola dei Famosi...

Nessuna rimostranza dei notai alla fine, perché avrebbero dovuto eliminare troppi concorrenti in una sola volta e ne avrebbe risentito l’interesse mediatico e l’organizzazione complessiva del Grande Fratello Vip 2021, ma gli istinti di Francesca Cipriani stanno diventando pericolosi, non solo fisicamente. Se non trova la quadra, la bella svampita rischia di fare danni a sé e ad altri, rischiando ad esempio l’ira di Sophie Codegoni che ha dichiarato che in caso di limiti sul cibo come mezzo punitivo, si sarebbe vendicata della responsabile in tutti i modi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA