Francesca Cipriani sconcertata per una frase di Patrizia Pellegrino/ “Guarda che Lulù ha già una madre”

Francesca Cipriani si è offesa per il comportamento di Clarissa Selassiè. Francesca Cipriani sfoga la sua delusione ma Clarissa le spiega di non avercela con lei ma con Soleil. Francesca si è poi messa a piangere ma le altre concorrenti hanno cercato di rincuorarla. Intanto, nelle ultime ore, Manila Nazzaro si è detta delusa dal comportamento della Cipriani che non l’ha aiutata a lavare i piatti: “Sono inca***a, non mi possono sempre mollare e fregarsene, anche Francesca, va bene tutto ma almeno provare a darmi una mano” ha sbottato Manila nei confronti della Cipriani, poi proseguendo: “Un po’ di collaborazione, il turno è il mio ma non è quello, è che magari potrebbero chiedermi se ho bisogno”. Intanto, Francesca Cipriani parla con Manila e Aldo Montano delle new entry della casa. Manila si è soffermata su Patrizia e ha detto: “Io l’ho avvertita come è entrata a gamba tesa su alcune cose. Quello che gli ha detto a Lulù ieri: “Sono come una mamma, ti farò da mamma”. Francesca ha ribattuto: “Ma una mamma già ce l’ha Lulù”. Manila è critica: “A parte quello, comunque veramente se ci hai seguito, se hai visto, noi sappiamo che carattere abbia Lulù, le sue delicatezze, le sue fragilità. Io prima di dire una cosa del genere, avrei intrapreso un altro tipo di rapporto”. La Cipriani conclude: “E’ forte come frase in effetti”.

Nella scorsa puntata, Francesca Cipriani ha ricevuto la proposta di nozze da parte del fidanzato Alessandro Rossi. Appena la puntata si apre Alfonso Signorini informa il pubblico che in corridoio c’è Alessandro che ha intenzione di fare una bella sorpresa alla sua fidanzata Francesca Cipriani: vuole chiedere la mano alla showgirl all’interno della casa del Grande Fratello. Il percorso che prepara la donna alla proposta inizia nel confessionale, dove Alfonso viene a conoscenza del fatto che Francesca non parla spesso del suo fidanzato perché soffre molto la nostalgia. Qui il conduttore si attacca alle ferite che la showgirl si porta dentro il cuore, e racconta al pubblico a casa che in passato ha avuto una relazione con un uomo che le ha fatto del male sia psicologico sia fisico, provocandole addirittura due settimane di prognosi in pronto soccorso, che la minacciava e oltre a far star male lei, faceva soffrire anche la sua famiglia; Francesca ha subito un grande trauma e chiede ancora scusa alla madre per il periodo che quel mostro ha fatto passare ad entrambe, e ammette che durante la conoscenza con Alessandro ha dovuto combattere con non pochi fantasmi del passato prima di poter ufficializzare la loro relazione. Intanto le vippone sono state chiamate in giardino da Alfonso e sono state informate dell’idea di Alessandro, il conduttore ha chiesto alle donne di trattenere Francesca, ricordando che l’ultima volta che il suo fidanzato le ha fatto una sorpresa ha rischiato di distruggere la casa.

Francesca esce dal confessionale e si reca in giardino, dove le vippone vengono raggiunte dagli uomini, e viene frizzata: ad un certo punto arriva Alessandro che inizia a farle un romantico discorso, raccontando del suo amore immenso, di quando lei gli preparava il pranzo, e di come ora anche lui sia diventato un po’ famoso; le rimprovera la doccia sexy dicendo di essere stato geloso e le dice di sentirsi solo senza lei al suo fianco. Prende un vassoio con una cloche sopra e mostra l’anello, seguito da un “mi vuoi sposare?”; la donna in lacrime accetta e con l’aiuto dei vip prende l’anello, non potendo però abbracciare il suo amato. I due si salutano e una volta tornati in casa tutti i coinquilini si congratulano, e Francesca ammette di essere dispiaciuta di non poter avere avuto la madre al suo fianco durante questo bel momento.

