Francesca Cipriani/ Sente la mancanza di Alessandro: lascia il Grande Fratello Vip?

Francesca Cipriani: abbandona o resta al GF Vip?

Francesca Cipriani lascerà la casa del Grande Fratello Vip questa sera, lunedì 13 dicembre? L’esplosiva showgirl non ha mai nascosto di sentire la mancanza del suo fidanzato Alessandro e di voler trascorrere con lui il periodo delle feste natalizie. Nella puntata di oggi Francesca, come gli altri vip, sarà chiamata da Signorini a prendere una decisione. “Io ricordo che finiva il 13, ma non posso mettere la mano sul fuoco, qui dentro sto perdendo la memoria. Voi come fate ad essere così sereni? Venerdì ce lo daranno e la risposta la diamo lunedì prossimo?”, ha detto nelle scorse settimane. E così è stato nella puntata di venerdì è stato annunciar il prolungamento fino al14 marzo 2022. Francesca ha ricevuto un video messaggio da parte di Alessandro che le ha dato di stare tranquilla e di decidere liberamente se restare o meno. Cosa deciderà di fare Francesca Cipriani?

Nel fine settimana, dopo la puntata di venerdì, le donne del Grande Fratello Vip si sono lamentate di come Soleil Sorge venga trattata dalla produzione, per la maggior parte di loro si userebbero due pesi e due misure. “Questa situazione non va bene. Io di metterci la salute stop, basta. Soleil non si scusa e a loro va bene, però Lulù si è dovuta alzare a fare le scuse pubbliche. Ragazze per come sono fatta io manderò un messaggio a chi ci guarda per far capire che così non va bene. Non sto bene, soffro tanto per queste cose. Sono andata dalla psicologa oggi. Credetemi che non sto bene e soffro troppo per quello che fa… Purtroppo non la stanno fermando”, ha detto Francesca Cipriani. Jessica Selassié ha ricordato quando Soleil ha fatto stare male la sorella Clarissa e paragonato Gianmaria Antinolfi a uno “scarafaggio che se lo butti dentro l’acido non muore mai”. Secondo le donne, la produzione dovrebbe fermare Soleil e i suoi attacchi

