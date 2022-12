Francesca Cipriani senza mutande a Verissimo/ Video: si alza la gonna e si vede tutto

Gaffe hot per Francesca Cipriani a Verissimo: la showgirl senza le mutande…

Piccante imprevisto per Francesca Cipriani durante la sua ospitata a Verissimo di sabato 10 dicembre. La prorompente showgirl, ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato i dettagli del suo matrimonio con Alessandro Rossi, presentandosi in studio con un ampio abito bianco da sposa con spacco vertiginoso. È proprio spostando quello spacco, nel momento dei saluti a Silvia e dell’uscita dallo studio, che Francesca è incappata nell’imprevisto hot, mostrando di essere sprovvista delle mutande.

Sotto l’abito niente per Francesca Cipriani. La showgirl non solo non indossava le mutande sotto l’abito da sposa con cui è andata a Verissimo, ma spostando lo spacco si è intravisto tutto. Ad accorgersi dell’inconveniente, mostrandolo in diretta, è stato Striscia la Notizia.

Francesca Cipriani senza le mutande a Verissimo: il video di Striscia la Notizia

Il tg satirico di Canale 5 ha riproposto proprio il momento della gaffe che in pochi avevano notato, rendendola poi virale. “Avete notato nulla? – chiede la voce di Ezio Greggio nel filmato di Striscia che mostra la gaffe della Cipriani a Verissimo; continuando – Mah, Francesca nell’alzarsi ha lasciato intravedere, insomma, la sua Sharon Stone. Ma dai, avete visto male: la Cipriani le mutande ce le ha sicuramente. Sì, ma a casa“.

Al momento Francesca non ha rilasciato commenti sull’imprevisto piccante che l’ha vista protagonista a Verissimo. Potrebbe però commentare il servizio di Striscia la Notizia nelle prossime ore. Intanto c’è già chi si domanda se la gaffe sia stata casuale o voluta per ottenere un po’ di visibilità in più.

