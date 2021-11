Francesca Cipriani shock “Picchiata e derubata dal mio ex”/ “Ricattata con un video”

Prima di ricevere una bellissima dichiarazione d’amore con tanto di proposta di matrimonio al Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani torna con la mente al passato e alle terribili esperienze vissute con gli ex e con uno in particolare. “Mi alzava le mani, sono finita più volte in ospedale, l’ultima con 15 giorni di prognosi”, ha esordito Francesca. Così ha aggiunto: “Io mi ribellavo ma lui mi ricattava anche, veniva sotto casa, negli aeroporti, mi chiedeva aiuto in lacrime, di non lasciarlo, forse capiva anche di sbagliare. Però quando mi picchiava era una bestia… l’ho anche denunciato però lui mi ricattava, diceva che lui aveva un video nostro che avrebbe mostrato, che non avrei più lavorato in televisione. Mi rubava anche i soldi, è stato un periodo terribile, mi ha segnata. Io penso che dopo aver toccato il fondo così può solo arrivare la felicità e infatti è arrivato Alessandro”.

Il suo attuale fidanzato le ha cambiato la vita ma fidarsi non è stato facile: “All’inizio sono stata diffidentissima, avevo tanta paura. Ho capito di potermi fidare di lui conoscendolo piano piano e capendo che è una persona buona, altruista e generosa. Siamo due anime gemelle.”

