Francesca Cipriani si fa male prendendo a pugni porta Gf Vip 2021/ “Dove sei amore… ve la butto giù”

Francesca Cipriani show al Grande Fratello Vip 2021. Prima strapazza Giucas Casella, arrivando a strappargli i capelli e a lanciarlo sul divano, poi ha quasi abbattuto la porta rossa della Casa. Questo perché Alfonso Signorini le ha annunciato la presenza del fidanzato Alessandro Rossi all’interno. Si è anche fatta male, perché ha preso a spallate la porta, ha quasi rotto la maniglia a furia di provare ad aprirle, ha dato pure dei pugni e in questa bagarre ha riportato anche una botta alla mano. «Corri da Alessandro!», ha urlato Alfonso Signorini, dando praticamente il via alla follia di Francesca Cipriani. «Ve l’abbatto questa porta!», ha urlato.

Allora il conduttore è dovuto intervenire chiedendole di calmarsi, di non rompere nulla e di non essere «scostumata». Ma non ci sono ragioni per Francesca Cipriani: «Avete messo il catenaccio dietro? Non va! Per favore, apritemi! Vi faccio perdere la spesa, non mangiate poi!», ha minacciato. E tra minacce e colpi alla porta, Francesca Cipriani è riuscita a rientrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2021 e ad abbracciare il suo amato fidanzato, che può restare con lei. Non ha perso tempo la showgirl, che se l’è subito coccolato. «Ahia, le mani», ha detto rientrando nella casa. Il dolore è passato via subito quando ha avuto il fidanzato tra le sue braccia.

