Francesca Cipriani si spoglia in strada per un calendario/ I vigili la mandano via!

Francesca Cipriani ancora protagonista del gossip. Stavolta la prorompente ex Pupa è stata protagonista di una vicenda alquanto particolare che ha visto l’intervento anche delle autorità. Stando a quanto svela il settimanale Nuovo, nel numero in edicola da oggi 6 agosto, Francesca era impegnata in un shooting fotografico in strada, seminuda, quando è intervenuto un vigile. Stando alla ricostruzione del settimanale, corredata di fotografie, la Cipriani si trovava in un campo coltivato, accanto ad una balla di fieno, intenta a farsi immortalare dal fotografo. Tuttavia gli automobilisti, passandole di fianco, hanno iniziato a distrarsi, rischiando di causare incidenti. È per questo che sul luogo sono arrivate le autorità, interrompendo gli scatti e mandando via sia la Cipriani che il fotografo.

Francesca Cipriani: “Foto sexy in strada? Volevano multarmi!”

A spiegare l’accaduto alla rivista è stata proprio Francesca Cipriani: “Posavo davanti al fotografo per un calendario sexy – ha fatto sapere la showgirl – e qualcuno avrà telefonato alle forze dell’ordine.” Così aggiunge che “È arrivato un vigile per farmi la multa. Gli ho spiegato che si trattava di lavoro e che non volevamo mancare di rispetto a nessuno: per questo avevamo scelto un posto isolato, ma d’estate c’è gente ovunque. Alla fine ho evitato la multa”. La Cipriani è riuscita ad evitare la sanzione ma ha dovuto abbandonare il luogo in cui stava scattando delle foto per quello che doveva essere un calendario sexy.



