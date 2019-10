Francesca Cipriani/ “Sono casta da 2 anni perchè cerco l’amore” (Pomeriggio 5)

Con l’energia che la contraddistingue, Francesca Cipriani, dimenticato il malore che l’ha costretta a trascorrere una notte in ospedale, torna a Pomeriggio 5 per raccontare la sua castità “forzata”. L’ex naufraga, infatti, proprio ai microfoni di Barbara D’Urso, qualche tempo fa, ha dichiarato di non ricordare più da quanto tempo non ha rapporti intimi. “Spero che questo look choc faccia arrivare l’amore. Ormai ho perso il conto, sono casta da anni. Uomini d’Italia all’arrembaggio! Su coraggio, io sono qua!”, aveva dichiarato lo scorso maggio durante una puntata del programma di Pomeriggio 5. Una scelta non voluta da Francesca Cipriani che sarebbe pronta ad interrompere la propria castità di fronte al vero amore. In questi mesi, la Cipriani sarà riuscita a trovare il principe azzurro?

FRANCESCA CIPRIANI CASTA IN ATTESA DEL VERO AMORE A POMERIGGIO 5

Prorompente e in perfetta forma, Francesca Cipriani, come Flavia Vento e Simona Tagli, confessa di essere ormai casta da anni. La bionda showgirl è in cerca del vero amore come ha più volte sottolineato. La Cipriani, infatti, non ha mai nascosto il desiderio di sposarsi e diventare mamma. Avere una famiglia tutta sua, infatti, è il sogno più grande della Cipriani che spera di poter realizzare il prima possibile. Il desiderio del vero amore ha spinto la Cipriani a rivolgere un appello ai microfoni del settimanale Vero: “Cerco un uomo simpatico, rispettoso verso se stesso e verso il mondo che lo circonda. Il mio uomo mi deve affascinare e deve essere anche bello esteticamente”, ha detto la Cipriani. All’appello di Francesca avrà risposto qualcuno? Lo scopriremo tra poco a Pomeriggio 5.

