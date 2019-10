Francesca Cipriani sponsor di Giacomo Urtis/ Video: “promo da urlo per Halloween”

Francesca Cipriani diventa lo sponsor ufficiale di Giacomo Urtis. Dopo essere diventata un’inviata di Barbara D’Urso, la Cipriani ha deciso di offrire la propria immagine al chirurgo dei vip per promuovere un’offerta che sarà valida solo per pochi giorni. Dopo essersi sottoposta a diverse operazioni chirurgiche per aumentare la taglia del reggiseno, la Cipriani esorta i suoi followers ad approfittare di un’offerta da urlo che Giacomo Urtis ha deciso di attuare nella propria clinica per festeggiare nel migliore dei modi Halloween. La Cipriani, così, spiega che per pochi giorni, presso la clinica di Giacomo Urtis, sarà possibile cambiare l’aspetto delle proprie labbra sottoponendosi al filler che sarà in promozione a 200 euro anzichè 350 euro. Per Francesca, dunque, è l’inizio di una nuova attività lavorativa?

FRANCESCA CIPRIANI SPONSOR DELLA CHIRURGIA ESTETICA

Francesca Cipriani non ha mai negato di essersi sottoposta a diverse operazioni chirurgiche per avere le forme giunoniche che sfoggia attualmente. Convinta che la chirurgia possa aiutare tutti a sentirsi più belli e sicuri di sè, Francesca ha deciso di sponsorizzare l’attività chirurgica di Giacomo Urtis nelle cui mani si sono messi diversi personaggi famosi per cambiare il proprio aspetto fisico. Con uno sponsor come la Cipriani, la promozione attuata nella clinica di Urtis, riscuoterà successo? La Cipriani, dunque, in attesa di trovare l’amore, continua a lanciarsi in nuove attività professionali. Dopo essere diventata inviata di Pomeriggio 5 realizzando servizi dedicati soprattutto alle donne, Francesca troverà il successo anche come venditrice? E chissà che, dopo le promozioni sui social, non arrivino per lei anche le pubblicità sul piccolo schermo…





