Francesca Cipriani “Temptation Island con Alessandro? No”/ “Non voglio già litigare”

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Francesca Cipriani e il nuovo fidanzato Alessandro, 30enne di Cesenatico che l’ha conquistata con i tortellini. Ospite su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella, la Cipriani si è detta felice al suo fianco: “Andiamo molto d’accordo, abbiamo due caratteri molto solari, siamo entrambi molto buoni”. Eppure ammette di non essere pronta ad affrontare già una prova come Temptation Island: “Partecipare? Ma no, dobbiamo già discutere e litigare? Andiamo così d’accordo! Già mettersi alla prova così duramente no”. C’è tempo, dunque, per mettere alla prova la loro relazione che, d’altronde, ha solo pochi mesi di vista, essendo iniziata lo scorso febbraio.

Tornerebbe però volentieri nella Casa del Grande Fratello Vip: “Mi farebbe molto piacere, il primo amore non si scorsa mai! – ha ammesso Francesca Cipriani in diretta radio – Al grande fratello devo tantissimo, avevo 21 anni, è stata la mia prima esperienza televisiva che mi ha fatto conoscere a tutta Italia. Tornare mi piacerebbe molto però non so nulla al momento.”, ha dunque dichiarato la showgirl. Non è mancata qualche considerazione sul rapporto che ha oggi con il suo corpo: “È un bel rapporto, però vado a giornate: alcune mi piaccio di più, altre di meno – ha dichiarato Francesca, per poi concludere – però ho imparato a piacermi così e accettarmi con pregi e difetti, imparando dunque a volermi bene. L’aspetto a volte è un amico, a volte un nemico, dipende un po’ anche dall’umore.”

