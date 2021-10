Francesca Cipriani, tinta sbagliata al Grande Fratello Vip/ Intervento in diretta?

“Sembro una pannocchia…come faccio ad andare in onda così…”, urlava e si chiedeva, tra lacrime e disperazione, Francesca Cipriani pochi giorni fa nella Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? Una tinta ai capelli andata male. Dopo soli 5 minuti dopo l’applicazione, Francesca ha iniziato a notare che qualcosa non andasse. Probabilmente l’ha tolta troppo presto, fatto sta che il risultato non è stato quello che si aspettava.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi/ Tra loro c'è lo zampino di Fabrizio Corona?

La tinta sbagliata ha scatenato un vero e proprio dramma nella Casa: lacrime e disperazione della showgirl hanno stravolto l’atmosfera, tanto che alcune gieffine hanno cercato di risollevarle il morale e aiutarla a trovare una soluzione all’errore. Nulla però è servito a migliorare la situazione, tanto che questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip, Francesca indossa una fascia tra i capelli proprio per coprire la ricrescita dal colore sbagliato.

Francesca Cipriani, "Alessandro Rossi vuole sposarmi"/ Matrimonio dopo il GF Vip?

Francesca Cipriani: tinta ai capelli in diretta al Grande Fratello Vip?

Il Grande Fratello Vip potrebbe però decidere di aiutarla e proprio nel corso della diretta. Questa sera Alfonso Signorini potrebbe infatti avviare una vera e propria operazione di soccorso per i capelli della showgirl. Una tinta in diretta per Francesca? Pare proprio di sì. D’altronde la showgirl si aspettava un aiuto della produzione prima della puntata ma, a quanto pare, non è ancora arrivato. Un ulteriore indizio che ci porta a credere che l’intervento arriverà proprio nel corso della diretta di questa sera su Canale 5.

LEGGI ANCHE:

Francesca Cipriani "Attenzione l'UFO, ho paura! Telefono casa"/ Ma è un drone, panico al GF VIP

© RIPRODUZIONE RISERVATA