Francesca Cipriani, topless esplosivo su Instagram/ Le mani non coprono tutto e…

Ma vogliamo davvero non parlare di Francesca Cipriani? Lei è una delle poche che riesce a mettere d’accordo uomini e donne perché se i primi si lasciano andare a commenti sul suo fisico e sul suo seno esplosivo, le seconde non resistono mai alle sue battute, alla sua dolcezza e alla sua simpatia. Proprio grazie a questo suo essere trasversale quella che per tutti è ormai “La Cipri” ha già portato a casa 1milione di follower (una delle poche che sicuramente non ha bisogno di comprarli) e non poteva non festeggiare con un’estate al top, all’insegna delle coste e della cucina italiana, che sta per concludersi con un suo topless esplosivo. In quella che sembra essere una baita, Francesca Cipriani si è lasciata andare ad una foto che ha fatto già il giro del web per via della posa (sexy sopra ogni altra cosa) e anche per via del seno che a stento riesce a coprire con le sue manine.

FRANCESCA CIPRIANI, SENO IN MOSTRA SUI SOCIAL E…

La showgirl ha pubblicato il suo scatto accompagnato da una didascalia che recita: “Buona serata❤️dalla vostra pupa” citando proprio La Pupa e il Secchione. La nuova edizione è stata già annunciata e lei è una delle poche certezze del programma e non solo per via degli ascolti esplosivi della scorsa, ma anche perché è sicuramente lei la regina delle pupe in tv. Fino ad allora avremo sicuramente modo di vederla dalla d’Urso, che è ripartita con i suoi programmi, o, se volete, sui social dove è sempre molto attiva…



