Francesca Cipriani urla “Prima o poi ci scappa il morto”/ Brusca reazione dopo lo scherzo

Francesca Cipriani è stata vittima di uno scherzo. Clarissa, Lucrezia e Sophie Codegoni hanno architettato un modo per spaventare gli altri inquilini che dormivano. Giucas Casella però si è rifiutato adducendo come motivazione il tardo orario. Gianmaria Antinolfi si è prestato invece ad aiutare le due sorelle e Sophie che hanno proseguito nel loro piano. Una volta aperta la porta della camera, Gianmaria si è coricato nel suo letto mentre le tre ragazze si sono sparpagliate tra i vari letti per mettere in atto lo scherzo. Mentre Manila a Francesca Cipriani dormivano, Lulù ha afferrato la caviglia di quest’ultima, facendola saltare dal letto. Francesca Cipriani ha urlato per lo spavento. Manila Nazzaro e Aldo hanno poi rimproverato le ragazze per la mancanza di rispetto. Francesca Cipriani ha urlato: “Qui ci scappa il morto” mentre gli altri l’hanno presa a ridere.

D’altra parte Francesca Cipriani doveva aspettarselo considerando che di solito è lei a organizzare scherzi. Tutti amano questa scoppiettante coppia che già dalla prima diretta di questa sera ci fa sorridere, con una Francesca che corre via dal bagno per raggiungere il prestigiatore in confessionale. Il tema di oggi è la tinta di Giucas, che Alfonso rivela di aver visto fare da Miriana Trevisan durante una sua incursione nella casa. La showgirl rimane poi da sola in confessionale e il piano di vendetta viene messo in atto: se ricordate bene Giucas, a tradimento, tagliò i capelli a Francesca e la sua reazione fu tremenda, quindi perché non replicare? Questa volta però si tratta di uno scherzo realizzato dalla produzione che ha fornito una ciocca finta e una forbiciona alla showgirl che avrebbe dovuto interpretare nuovamente la sua bambola assassina; Alfonso frizza Giucas e il colpo va a buon fine, tanto che lui piange e i vipponi si spaventano.

Francesca Cipriani si è lasciata andare a una confessione nella Casa, parlando con Carmen Russo e Manila Nazzaro. Francesca infatti si è sentita di raccontare alcuni episodi riguardanti il suo passato e ha confessato di aver avuto una malformazione al seno. Francesca ha rivelato: “La gente giudica e non sa tante cose […] Avevo una brutta malformazione al seno e da lì ho iniziato a ritoccarlo. Il mio medico mi aveva consigliato di rimediare”. Francesca ha ammesso di avere avuto un rapporto non facile con il suo corpo: “Ho avuto un rapporto non facile con il mio fisico, sono stata anche bullizzata da ragazza […] Ora sono felice, ho l’amore e sono molto contenta”, ha dichiarato.

Quando però i suoi amici hanno bisogno di una mano, Francesca non manca mai: nel dopo puntata la vediamo impegnata a consolare Lulù Selassiè dopo la crisi con Manuel Bortuzzo e a farle capire i suoi errori assieme a Manila Nazzaro e Clarissa Selassiè. Non mancano ovviamente i suoi classici momenti di cabaret, non si fa mancare infatti una doccia sexy insieme alle amiche Manila e Carmen che dedicano ognuna al proprio fidanzato. Il pubblico però continua a non apprezzare al 100% questa vip che divide il web: tra chi ride e si diverte con lei, e chi la trova pesante e fuori luogo. Sicuramente in casa è molto apprezzata sia per il suo lato comico, sia per quello più profondo che non può nascondere in una lunga convivenza che ci auguriamo di seguire ancora fino a Marzo 2022.



