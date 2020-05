Francesca Cipriani “voglio un figlio”/ “Pronta per il Grande Fratello Vip, l’amore..”

Pubblicità

Francesca Cipriani è pronta per diventare madre e avere un compagno con cui costruire un futuro insieme. La simpatica showgirl, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Diva e Donna, confessa di sognare il grande amore e di voler presto un figlio. Al momento, tuttavia, il principe azzurro manca, ma la Cipriani non perde le speranze. “Ormai è da tempo che sono pronta ad avere un compagno e un figlio! – ha raccontato a “Diva e donna” – Forse lo ero anche dieci anni fa. Nel senso che non sono mai stata una che ama andare in giro per locali la notte o che non vuole privarsi della propria libertà. Amo la vita in famiglia”. Francesca, però, ribadisce di voler al proprio fianco una persona che la scelga per la persona che è e non per il personaggio: “Certo ho un lavoro e anche un personaggio che mi sono “costruita” e che ho scelto. Non voglio che qualcuno che sta con me cominci a fare il geloso e mi dica cosa devo o non devo fare. Se mi vuole mi deve prendere per quello che sono”.

FRANCESCA CIPRIANI: “AL GRANDE FRATELLO VIP POTREI TROVARE L’AMORE”

Oltre ad avere sogni privati, Francesca Cipriani ha anche un sogno professionale. Dopo aver conquistato il successo e la popolarità partecipando al Grande Fratello, la Cipriani sogna di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. “Un sogno nel cassetto a livello lavorativo ce l’ho e spero anche che si realizzi. Vorrei partecipare al Grande Fratello Vip. Il mio esordio è stato nel 2006 proprio al Grande Fratello, ero una ragazzina e vorrei davvero vedere che sensazione sarebbe sedersi ancora in quel confessionale. Poi sono convinta che il primo amore non si scorda mai. I reality mi hanno portato fortuna e magari stavolta potrei incontrare l’amore..”, afferma Francesca. Il sogno della Cipriani, dunque, è trovare un uomo che s’innamori della sua persona e che non sia come quelli che ha incontrato finora che sono stati “solo uomini schiavi del mio personaggio e poco interessati a me per quello che sono veramente”.



