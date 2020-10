Francesca Cipriani vs Divino Otelma dopo la denuncia/ Cos’è successo tra i due? Pace a Live non è la D’Urso..

Francesca Cipriani e il Divino Otelma sono pronti ad incontrarsi per appianare le divergenze. Il luogo del fatidico incontro sarà lo studio di Live – Non è la D’Urso. Nella puntata del programma di Barbara D’Urso in onda domenica 11 ottobre, la Cipriani e il Divino Otelma saranno i protagonisti di un incontro in ascensore dove avranno modo di chiarirsi per cercare un punto d’incontro e mettere fine ai loro problemi, ma cos’è successo esattamente tra la prossima conduttrice de La pupa e il secchione e il Divino Otelma? A raccontare tutto è stata la stessa Cipriani la quale, intervista da Francesco Fredella su RTL 102.5 nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia ha raccontato di aver ricevuto una lettera dall’avvocato del Divino senza, tuttavia, svelare i motivi dell’azione legale di Otelma nei suoi confronti.

FRANCESCA CIPRIANI, L’AZIONE LEGALE DEL DIVINO OTELMA CONTRO DI LEI

Quale sarà il motivo che ha spinto il Divino Otelma a far contattare Francesca Cipriani dal proprio avvocato? “Finora eravamo amici e invece mi è arrivata questa lettera che è stata come un fulmine a ciel sereno. Nella vita bisogna aspettarsi di tutto!” Mi ha scritto il suo legale e si sta ora confrontando con il mio”, ha raccontato a Francesco Fredella la Cipriani aggiungendo di non poter aggiungere ulteriori dettagli. Cosa sarà, dunque, successo tra i due? Tutto potrebbe risalire al periodo in cui entrambi parteciparono all’Isola dei Famosi. Durante il naufragio in Honduras, la Cipriani e il Divino Otelma, insieme agli altri concorrenti, partecipavano alle prove settimanali. Durante una di queste prove, la Cipriani lo spinse e il Divino Otelma cadde su una struttura di legno. Un episodio, tuttavia, che risale a due anni fa. Sarà davvero questo il motivo dell’azione legale o ci sarà altro? Barbara D’Urso, nel corso della nuova puntata di Non è la D’Urso, è pronta a fare chiarezza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA