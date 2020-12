Francesca Cipriani Vs Gregoraci: “Un po’ di umiltà!”/ “Mi ha esclusa da una festa”

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, Francesca Cipriani è tornata a parlare dei dissapori che sarebbero nati alcuni anni fa con Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore le avrebbe ‘rubato’ un lavoro in Rai, come da lei stessa raccontato su RTL 102.5 qualche settimana fa. “Io ero stata scelta come conduttrice di Made in sud nel 2012, ero a Roma pronta, contratto pronto, mi stavano già scrivendo i testi quando improvvisamente mi hanno chiamato per dirmi che al mio posto avevano poi scelto Elisabetta Gregoraci.” ha raccontato in quella occasione. A Pomeriggio 5 ribadisce questa versione ma aggiunge di essere stata poi ‘cacciata’ da una festa proprio dopo aver pubblicamente dichiarato questa notizia.

Francesca Cipriani attacca Elisabetta Gregoraci: “Un po’ di umiltà!”

“Poiché io poi ho detto questa cosa – l’ho raccontato perché è successo nel 2012 ed ero anche più piccola, ero rimasta malissimo… – L’anno dopo in Sardegna, in estate, c’era una sfilata, uno pseudo-evento, lei era l’organizzatrice e ai miei amici li facevano entrare e a me no.” ha raccontato Francesca Cipriani a Pomeriggio 5. Così ha concluso: “Mi hanno detto ‘ci sono dei problemi sulla tua persona’, quindi abbiamo capito che Elisabetta non gradiva la mia partecipazione.” La bionda showgirl non ha per nulla gradito questo comportamento e, anzi, ha sottolineato: “Bisogna farle ‘Sua maestà’ con l’inchino! Un po’ di umiltà!” ha tuonato la Cipriani in diretta.



