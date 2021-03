Francesca Cipriani vs Miryea/ “Preso spunto da me, lancio elicottero? Soffrivo, lei…”

Francesca Cipriani, in collegamento con Live Non è la d’Urso, ha voluto replicare a Miryea Stabile, attuale naufraga dell’Isola dei Famosi e vincitrice dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione. La Cipriani a tal proposito ha lanciato delle accuse molto chiare: a suo dire Miryea l’avrebbe copiata. “Questo è roba brutta, brutta, brutta”, ha commentato ironicamente la padrona di casa Barbara d’Urso introducendo l’argomento. A prendere subito la parola è stata proprio la Cipriani che ha spiegato: “Volevo dire che erano dei tweet sia positivi che negativi, mi hanno bombardata ed io riposto sempre quello che il pubblico pensa. Io non ho nulla contro questa ragazza”, ha chiarito.

Francesca Cipriani ha confermato che lei e Miryea in realtà andavano d’accordo a La Pupa e il Secchione (dove l’ospite di Live ha vestito i panni di co-conduttrice nell’ultima edizione che ha visto anche la presenza della naufraga), ma ha confermato che “lei prendeva spunto da me”. Francesca però ha ammesso di aver avuto tanta fortuna “perché io sono solidale con le donne”.

FRANCESCA CIPRIANI VS MIRYEA: L’HA DAVVERO COPIATA?

Nonostante le parole diplomatiche e distensive di Francesca Cipriani, a Live Non è la d’Urso è stato trasmesso un filmato in cui è stato riassunto ciò che, a detta di molti spettatori, avrebbe indotto a far credere che la naufraga possa aver copiato (o almeno tentato) l’ex Pupa. Il primo punto ha a che fare con il famoso lancio dall’elicottero in cui anche Miryea avrebbe avuto una reazione molto simile a quella precedente avuta dalla Cipriani. “La mia era una storia vera, forse lei ci ha giocato un po’ perchè da casa quel momento ha divertito, ma io stavo soffrendo davvero, sono stata male e non volevo buttarmi!”, ha commentato. A detta della showgirl, non sa se Miryea abbia davvero provato paura o se ha preso ispirazione da lei per fare un po’ di show. Da Samantha De Grenet a Patrizia Pellegrini, gli ospiti di Barbara d’Urso si sono detti d’accordo nel ritenere la Cipriani “genio assoluto” per essere riuscita a tenere le telecamere puntate su di sé per 20 minuti di trasmissione. “Sicuramente questa ragazza la ricorda molto come colori e timbro di voce, ma Francesca è inimitabile”, ha commentato la De Grenet.

