Francesca, compagna Massimo Ciavarro/ L’attore: “sono molto felice”

Francesca è la compagna di Massimo Ciavarro. Un grande amore vissuto lontano dal clamore mediatico e di cui si conosce davvero poco. Su Francesca, infatti, non si conosce quasi nulla: la donna non lavora nel mondo dello spettacolo e i due hanno sempre preferito mantenere un profilo basso e riservato. Una scelta condivisibile visto che Ciavarro per tantissimi anni è stato al centro del gossip per via della relazione, poi sfociata in un matrimonio, con la collega Eleonora Giorgi. Una storia bellissima da cui è nato anche il figlio Paolo Ciavarro, ma le cose poi sono precipitate come ha raccontato l’attore. “Era un periodo veramente particolare” – ha dichiarato l’attore – “Eleonora era sotto i riflettori per quello che era successo nel suo primo matrimonio. Quando ci siamo messi insieme, ci siamo trasferiti in campagna”. Una scelta sicuramente legata al tam tam mediatico che circondava la coppia che, ad un certo punto della loro relazione, hanno deciso di lasciare il mondo dello spettacolo trasferendosi in campagna. Sulla fine della storia d’amore con Eleonora Giorgi ha però precisato: “non è stata una mia scelta. Ad un certo punto, dall’oggi al domani, lei ha deciso che nel rapporto non trovava più quello che pensava dovesse esserci”.

Massimo Ciavarro è ancora fidanzato con Francesca?/ “Abbiamo una bella relazione”

Massimo Ciavarro: “la mia compagna Francesca non fa parte del mondo dello spettacolo”

Dopo la fine del matrimonio con Eleonora Giorgi, nella vita di Massimo Ciavarro è arrivato un nuovo grande amore. Si tratta di Francesca, la compagna con cui condivide la sua vita da diversi anni, ma di cui non si conosce nulla. Proprio così: non è dato sapere cosa fa nella vita né tantomeno ci sono delle foto che li ritraggono insieme. Le pochissime informazioni sono state date dall’attore che, intervistato da Di Più Tv ha rivelato: “la mia compagna però non fa parte del mondo dello spettacolo, posso solo dire che siamo legati da un anno e mezzo e ne sono molto felice”.

