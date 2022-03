Francesca Costa, mamma Nicolò Zaniolo/ “Vili minacce e ingiurie, partono le querele”

Non si placano i messaggi d’odio nei confronti di Nicolò Zaniolo, giovane stella della Roma e della nazionale italiana. Più volte il giallorosso è stato attaccato dai famosi “odiatori” della rete, ma i messaggi si sono intensificati molto nelle ultime ore a seguito della dura scarpata ricevuta dal ragazzo durante l’ultima partita contro lo Spezia.

Un colpo basso che ha lasciato evidenti segni sul volto di Zaniolo, apparso tumefatto in una foto sui social. “Almeno la scarpata l’hai presa”, ha commentato qualcuno in maniera totalmente gratuita, e parole a cui Francesca Costa, la mamma di Zaniolo, aveva già replicato negli scorsi giorni scrivendo: “Sì, lui ha preso la scarpata ma poi guarisce… tu dalla rabbia e cattiveria non guarirai mai!!! Ti ho già eliminata tempo fa perché tutto quello che scrivi è pieno di odio… Mi hanno mandato questo tuo ultimo capolavoro e non ti smentisci. Mi spiace che devi vivere così, spero ti passi. Il male non si augura a nessuno”. Evidentemente i messaggi d’odio non si sono placati di conseguenza la famiglia Zaniolo ha deciso di intervenire legalmente.

FRANCESCA COSTA, MAMMA NICOLO’ ZANIOLO: “VALUTARE ARTICOLI APPARSI SUI GIORNALI…”

A farlo sapere è stata ancora una volta la madre del centrocampista offensivo del ragazzo, che attraverso il suo account Instagram Frac77, ha scritto: “Di quanto avvenuto, peraltro ampiamente riportato dagli organi di stampa, riguardo vili minacce, gravi ingiurie e vergognose aggressioni verbali da parte di terzi nei confronti della nostra famiglia, e soprattutto di una minore all’interno di un istituto scolastico, abbiamo conferito mandato all’avvocato Antonio Conte, del foto di Roma, di presentare formali querele nelle sedi opportune, in primis presso la polizia postale, al fine di individuare gli account social responsabili di tali condotte. Abbiamo dato mandato al nostro legale di valutare anche articoli apparsi su alcuni giornali che hanno posto in essere una vera e propria istigazione alla violenza nei confronti di nostro figlio Nicolò”.

