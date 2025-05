Chi è Francesca Cruciani, la “sorpresa” di Uomini e Donne

Tra le protagoniste del trono over di Uomini e Donne c’è Francesca Cruciani, al centro di un episodio che è diventato virale sui social, perché, dopo essersi infuriata per una frase sussurrata dal “cavaliere” Giovanni Siciliano a un’altra “dama” del programma, ha perso la pazienza, si è tolta una scarpa e gliel’ha lanciata addosso.

Nel programma di Maria De Filippi aveva inizialmente frequentato Alessio Pii Stella; poi la conoscenza si era interrotta e aveva cominciato a conoscere proprio Giovanni, con cui ha avuto una frequentazione turbolenta. Anche per l’episodio della scarpa ha suscitato molta curiosità. Francesca ha circa 40 anni ed è di Bracciano (Roma).

La sua professione è quella di infermiera, ma è attiva sui social, dove condivide foto al mare, in compagnia dei nipoti e di amiche. Ha anche una passione per il fitness: condivide infatti momenti trascorsi in palestra, dove si prende cura del suo fisico. Non si sa altro riguardo alla sua vita privata, che custodisce gelosamente.

Francesca Cruciani, un’altra occasione a Giovanni Siciliano?

Per quanto riguarda la sua personalità, Francesca Cruciani si è distinta a Uomini e Donne per la sua grinta, che mette anche nelle relazioni. A tal proposito, è alla ricerca di una storia seria. Resta da capire se potrà provare a costruirla con Giovanni Siciliano, visto che nutre dubbi sulla sua sincerità e sulle sue intenzioni, arrivando a chiudere la loro conoscenza in maniera plateale. Ma il cavaliere napoletano del trono over potrebbe essere intenzionato a chiederle una seconda occasione, almeno stando alle anticipazioni sulla puntata che è stata registrata e che andrà prossimamente in onda.

Pare che Francesca abbia deciso di dargli un’altra chance, ma senza lasciare il programma: metteranno quindi alla prova la loro frequentazione durante l’estate per capire come possa evolversi la loro conoscenza e se davvero possano costruire un rapporto serio. Pur essendo una donna che ha vissuto alti e bassi a livello sentimentale, Francesca è pronta a rimettersi in gioco, come ha dimostrato proprio nella trasmissione.