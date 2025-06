Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano sempre più uniti

Quando ha deciso di dare una nuova possibilità a Giovanni Siciliano, Francesca Cruciani ha ricevuto tante critiche ma i fatti stanno dando ragione alla dama del trono over di Uomini e Donne che, come ha spiegato lei stessa in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha scelto semplicemente di seguire il cuore. A distanza di settimane dalla fine della stagione di Uomini e Donne e dalla scelta fatta, Francesca è sempre più felice e serena accanto a Giovanni in cui ha scoperto una persona presente e un papà meraviglioso.

Come dimostrano i tanti contenuti social che pubblicano, infatti, Francesca e Giovanni sono davvero uniti, complici e sereni insieme anche ai figli del cavaliere che, con la dama, sembra avere tutte le intenzioni di fare sul serio con la dama.

Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano: la coppia sorprende tutti dopo Uomini e Donne

Durante una giornata in piscina, Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano hanno improvvisato una diretta rispondendo alle domande dei followers che continuano a seguirli anche dopo Uomini e Donne. La coppia, oltre a commentare le altre coppie di Uomini e Donne a cui hanno lanciato qualche frecciatina essendosi già lasciate, hanno parlato anche dell’eventualità di partecipare a Temptation Island.

“Sarebbe pericoloso per me”, ha ammesso il cavaliere sicuro che farebbe fatica a nascondere anche la propria gelosia che, a quanto pare, esiste già come ha fatto intendere Francesca. “Io avrei la festa di compleanno di una mia amica tra due settimane e lui ha i bimbi e lui ha fatto il figo della situazione…”. Insomma, tra Francesca e Giovanni, tutto procede a gonfie vele.