Francesca Cruciani spiazza tutti facendo una dedica a Giovanni Siciliano dopo l'addio a Uomini e Donne.

Tra le coppie nate nell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne, quella che sta positivamente sorprendendo il pubblico è sicuramente quella formata da Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. Se, sui sentimenti di Francesca non ci sono mai stati dubbi, su quelli di Giovanni, infatti, in tanti non avrebbero scommesso. La stessa Francesca, pur avendo deciso di dargli una possibilità, durante l’ultimo confronto in studio, ha ammesso di non fidarsi totalmente. Fuori dallo studio, però, tutto è cambiato. Francesca e Giovanni hanno continuato a frequentarsi lontano dai riflettori ed oggi sono diventati praticamente inseparabili.

Dopo aver chiesto e ottenuto un’ultima possibilità a Francesca, Giovanni ha deciso di dimostrarle di avere intenzioni serie e, finora, è stato premiato. Francesca, infatti, si è sbilanciata sempre di più fino a dedicare all’ex cavaliere delle parole speciali in occasione del suo compleanno.

Le parole d’amore di Francesca Cruciani per Giovanni Siciliano

Francesca Cruciani è entrata totalmente nella vita di Giovanni Siciliano conoscendo immediatamente i figli del compagno e instaurando con loro un bel rapporto. Pur non convivendo e non vivendo nella stessa città, Giovanni e Francesca riescono a vedersi spesso trascorrendo davvero molto tempo insieme. In occasione del compleanno di Giovanni, così, Francesca, oltre ad aver festeggiato con lui e con i suoi amici e parenti, ha scelto di fargli anche una dedica pubblica.

“Alla persona che sta riuscendo a farmi provare emozioni forti auguro tantissimi auguri. Auguroni boretto mio”, ha scritto Francesca nella didascalia che accompagna un video girato durante una giornata in piscina della coppia. Insomma, dopo aver lanciato frecciatine alle coppie che, dopo pochi giorni dall’addio a Uomini e Donne si sono dette addio, ma anche ai cavalieri che stanno provando a tornare nel parterre, Giovanni e Francesca stanno dimostrando di credere fortemente in una storia che, nata sotto le luci dei riflettori, sta diventando sempre più importante per entrambi.

