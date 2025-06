Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano inseparabili dopo Uomini e Donne

Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano, pur non essendo usciti come coppia dallo studio di Uomini e Donne promettendosi, però, di frequentarsi, oggi, sono ufficialmente una coppia. Il cavaliere e la dama del trono over che hanno vissuti alti e bassi arrivando anche a chiudere, oggi sono molto sereni e felici. Giovanni, infatti, ha già presentato i figli a Francesca che appare molto serena in loro compagnia. I due si sono infatti concessi un lungo weekend durante il quale si sono uniti ancora di più.

Sicuri di ciò che provato l’uno per l’altra, oggi Giovanni e Francesca si vivono alla luce del sole lasciandosi andare anche a dolci dediche. Francesca, in particolare, nel suo post dedicato all’avventura vissuta a Uomini e Donne, ha deciso di svelare anche il motivo per cui ha deciso di dare un’altra possibilità a Giovanni nonostante le critiche ricevute.

Le parole di Francesca Cruciani su Giovanni Siciliano

“So che molti di voi non hanno apprezzato il mio gesto del perdono dandomi anche della donna di poco spessore e senza carattere ma penso che nella vita bisogna seguire il cuore e sentire le emozioni che si provano ed è proprio perché si ha coraggio di perdonare che si ha carattere a mio avviso”. Comincia così lo sfogo di Francesca Cruciani che, non dando penso a consigli e critiche, ha deciso di fidarsi nuovamente di Giovanni che, per il momento, la rende felice.

“Al di fuori Giovanni è una persona diversa che sa dare amore, un papà fantastico ed io voglio conoscerlo.se ci dovessi sbattere la testa non fa nulla ci ho provato e se dovessi tornare indietro rifarei tutto uguale perché tutto spontaneo”, scrive ancora Francesca che poi ringrazia tutte le persone che hanno seguito il loro percorso a Uomini e Donne.

