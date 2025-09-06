Francesca Cruciani innamorata di Giovanni Siciliano: l'ex dama del trono over di Uomini e Donne si scopre così.

Tra le ex dame del trono over di Uomini e Donne che non tornerà in trasmissione è sicuramente Francesca Cruciani che è stata una delle protagoniste della scorsa stagione. Francesca ha cominciato il percorso uscendo con Alessio Pili Stella con il quale sembrava potesse nascere una storia. Nel corso della frequentazione, però, qualcosa si è rotto e il cavaliere e la dama si sono detti addio. Dopo essere rimasta in panchina per un po’, Francesca ha poi cominciato a conoscere Giovanni Siciliano con cui il rapporto ha avuto diversi alti e bassi. Dopo una breve frequentazione, i due hanno deciso di chiudere e il cavaliere si è anche dedicato alla conoscenza di altre donne.

Tuttavia, nel corso della stagione, Giovanni è tornato sui propri passi riuscendo ad ottenere da Francesca una seconda possibilità per poi dirsi nuovamente addio. La terza volta, invece, è stata quella giusta al punto da essere usciti insieme dallo studio.

Francesca Cruciani felice con Giovanni Siciliano dopo Uomini e Donne

A distanza di mesi dall’addio a Uomini e Donne, dopo un’estate trascorsa insieme durante la quale si sono concessi dei momenti al mare anche insieme ai figli di lui, Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano sono sempre più innamorati e uniti. “Quando sei felice ricordalo”, scrive Francesca nella didascalia che accompagna una foto in cui sorride mentre tra le mani ha una rosa rossa. Un sorriso che è il frutto di un momento magico che sta vivendo con Giovanni.

Nelle prossime registrazioni di Uomini e donne, esattamente come è successo durante la prima registrazione con Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, Francesca e Giovanni potrebbero tornare insieme nello studio di Uomini e Donne per raccontare la loro estate e svelare come procede la loro storia d’amore.