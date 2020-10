Francesca Dallapè/ Partner di tuffi di Tania Cagnotto e sua testimone di nozze ma…

La delusione è stata tanta quando Francesca Dallapè ha dovuto dire addio al sogno di tornare a tuffarsi in coppia con Tania Cagnotto, ma adesso per loro è arrivato il momento di guardare avanti. Entrambe sognavano un’ultima Olimpiade in cui gareggiare proprio come due madri in cerca del guizzo finale prima dell’addio ma il lockdown non ha permesso loro di esaudire questo sogno e oggi Tania Cagnotto sarà a Verissimo per parlare anche di questo. Chi conosce il duo sa bene che Francesca Dallapè non è solo la compagna di tutti di Tania Cagnotto ma è la sua amica, la sua confidente e sua testimone di nozze. Un duo indissolubile dentro e fuori dal campo che, siamo sicuri, continuerà anche adesso che i loro impegni in famiglia si moltiplicheranno. La stessa Dallapè ha confermato che in quest’ultimo periodo si sono sentite spesso soprattutto perché ci è voluto un bel po’ per convincere Tania a tornare ma alla fine tutto è sfumato.

FRANCESCA DALLAPE’ DALLA GRAVIDANZA ALLA VOGLIA DI TORNARE SUL TRAMPOLINO MA…

Ma chi è Francesca Dallapè? Tuffatrice classe 1986 e metà di Tania Cagnotto nel trampolino sincro da tre metri. La sua vita si è sempre districata tra lavoro duro e sudore ma anche soddisfazioni e medaglie fino al 2016 quando alle Olimpiadi di Rio vince la medaglia d’argento nei tuffi sincro con Tania Cagnotto. E la sua vita privata? Nel 2013, la campionessa di tuffi ha sposato Manuel Panzolato e nel 2017 dal loro amore è nata la piccola Ludovica che adesso ha quattro anni. Anche Francesca seguirà le orme di Tania lasciando i tuffi e dedicandosi per un po’ alla vita da mamma per una seconda gravidanza?



