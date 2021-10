Francesca Dall’Olio e figli Gianluca Grignani/ “Era sfinita dal circo mediatico”

Francesca Dall’Olio, Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Johanna sono la moglie e i figli di Gianluca Grignani. Un grande amore quello nato tra il cantautore e la fotografa che si sono conosciuti per la prima volta nel 1996 durante le riprese del videoclip de “La fabbrica di plastico”, il disco della definitiva consacrazione dell’artista. Quel disco, infatti, ha fatto da spartiacque fra il Grignani di “Destinazione Paradiso” con cui ha conquistato critica e pubblico durante il Festival di Sanremo 1995 e il Grignani rock.

Il primo incontro sul set del videoclip ha sancito l’inizio di una bellissima storia d’amore che ha visto la coppia sposarsi nel 2003. Dal loro matrimonio sono nati anche quattro splendidi figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Johanna.

Francesca Dall’Olio e Gianluca Grignani: un amore raccontato in musica

Classe 1972, Francesca Dall’Olio è una fotografa professionista da diciotto anni al fianco di Gianluca Grignani. La donna è da sempre la sua musa, visto che il cantautore milanese in tantissime canzoni ha parlato di lei e del grande amore che li lega. Certo non sono mancati i momenti di difficoltà come succede in tutte le coppie. Anzi qualche anno fa il sito Dagospia aveva lanciato la bomba di una possibile fine del matrimonio tra i due, ma nè Francesca nè Gianluca hanno mai commentato la cosa.

Una cosa è certa: la loro è una storia magica. “Stiamo insieme da tanti anni” ha detto Grignani ospite di Mara Venier a Domenica In, anche se poco dopo ha ammesso “era sfinita dal circo mediatico. Ha preso i nostri figli e se n’è andata, lasciandomi solo. È durata un niente, ma un niente interminabile”. Un addio momentaneo, visto che la donna è poi tornata dal marito e da allora i due sono inseparabili. Tra le curiosità sulla donna possiamo dirvi che ha partecipato al videoclip del brano “Una Donna Così” con Elba, la mamma di Gianluca, la sorella Giada e alle figlie avute con Grignani, Ginevra e Giselle.

