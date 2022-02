Francesca Dall’Olio, ex moglie e figli Gianluca Grignani/ “Non è stato un dolore”

Gianluca Grignani non è celebre solo per le canzoni che lo hanno portato al successo, ma anche per la sua personalità a tratti tormentata, che lo ha portato ad avere atteggiamenti spesso sopra le righe. Questo, inevitabilmente, ha influito anche sul rapporto avuto con sua moglie, Francesca Dall’Olio, da cui ha avuto i suoi quattro figli, Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona.

I due hanno ufficializzato la rottura nel luglio del 2020, anche se si parlava da tempo di una crisi tra loro. Entrambi, da sempre attenti a tutelare la loro privacy, non hanno però voluto rivelare i motivi della rottura. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, la decisione di prendere strade diverse sarebbe stata presa proprio dalla donna.

Gianluca Grignani e l’amore finito per Francesca Dall’Olio: dalla loro unione sono nati quattro figli

Il primo incontro tra Francesca e Gianluca risale al 1996, in occasione del video del suo brano “La fabbrica di plastica“, a cui lei aveva collaborato in veste di fotografa. A conferma dell’amore fortissimo nato tra loro non ci sono solo i loro quattro figli (il cantante li ha definiti “splendidi”), ma anche le due canzoni che lui aveva voluto dedicare a lei: “Francy” e “Sei unica“. La donna è inoltre comparsa in prima persona nella clip di “Una donna così“, dove erano presenti anche Elba e Giada, mamma e sorella di lui, e le loro figlie, Ginevra e Giselle.

A ‘Verissimo’, ospite di Silvia Toffanin, l’interprete di ‘Una storia tra le dita’ aveva fatto mea culpa sul rapporto con la moglie: “La fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Non sono stato un buon marito, ma sono stato sempre onesto. Sarei andato avanti per la responsabilità per i miei figli. Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa”.



