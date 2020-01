Francesca Dall’Olio, moglie di Gianluca Grignani/ 17 anni d’amore e 4 figli

Francesca Dall’Olio è la moglie di Gianluca Grignani, il cantautore ospite di “Io e te di notte” di Pierluigi Diaco nella puntata di sabato 4 gennaio 2020 su Rai1. Un amore lungo 17 anni quello tra la fotografa e il cantante coronato dalla nascita di 4 figli. Gianluca e Francesca sono legati ed insperabili da tantissimi anni, un amore che vinto e superato anche una serie di momenti di difficoltà legati al comportamento un pò sopra le righe dell’artista italiano. Ribelle e anticonformista, Grignani è finito sulle pagine di tutti i giornali per via di una nottata ribelle che ha poi commentato così dalle pagine social: “ero stanco, nervoso, ansioso, mi è venuto un attacco di panico, ho avuto paura, e ho perso il controllo. Non ce l’avevo con nessuno, non ho alzato le mani su nessuno, stavo male, ho bevuto, quando Francesca ha capito la situazione si è allontanata con i bimbi e ad assistermi è rimasto un mio amico. Mi mancava l’aria, mi mancava tutto, avevo evidentemente bisogno d’aiuto e abbiamo chiamato i carabinieri. Non ho buttato nessun rappresentante dell’Arma giù dalle scale, non ho aggredito nessuno, ma ero in stato confusionale e caricarmi sull’auto non è stato semplice e probabilmente è volata qualche spinta”.

Chi è Francesca Dall’Olio? La fotografa moglie di Gianluca Grignani

Non solo la moglie di Gianluca Grignani, ma anche una fotografa di successo. Francesca Dall’Olio è sicuramente conosciuta per essere la consorte del cantautore di “Destinazione Paradiso”. Un amore importante che li ha portati, il 7 settembre del 2003, al grande passo del matrimonio. Proprio quell’anno Grignani era in gara a Sanremo con “Lacrime dalla luna”. Dal loro amore sono nati ben quattro figli: Ginevra, Giosuè Joshua, Giselle e Giona. La compagna, in merito alla vicenda che ha visto il marito arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale sui social aveva scritto: “io adesso sono in casa con Gianluca e i bimbi, i fatti, come al solito sono stati distorti, io sto bene e nessuno mi ha aggredito, Gianluca ha avuto solo una discussione con un carabinieri. Io non ero neanche presente! Vi abbraccio come sempre fra!”. Nonostante le mille difficoltà, che ci sono in tutte le coppie, Francesca è sempre stata accanto al suo Gianluca diventando il suo porto sicuro.

