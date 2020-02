Francesca Dall’Olio, moglie Gianluca Grignani/ “Se ne era andata…” (Domenica In)

Sono trascorsi oltre 20 anni da quando Francesca Dall’Olio era solo la fidanzata di Gianluca Grignani. I due si sono sposati tempo dopo, ma già allora era sotto gli occhi di tutti quanto fossero innamorati. Lei, fotografa, ha curato sempre l’immagine del marito in modo da farlo apparire sempre al meglio. Ed è sempre lei a prendere le sue difese quando, nel 2014, il cantante finisce al centro delle polemiche per via di una presunta aggressione ai Carabinieri. “Io adesso sono in casa con Gianluca e i bimbi, i fatti come al solito sono stati distorti. Io sto bene e nessuno mi ha aggredito, Gianluca ha avuto solo una discussione con un Carabiniere. Io non ero neanche presente”, ha scritto lei sui social in quei momenti. Un alterco che alla fine è costato a Grignani l’arresto e il processo per direttissima con l’accusa di resistenza e lesioni nei confronti di due Carabinieri, nonostante il cantante avesse rivelato di aver avuto in realtà un attacco di panico. Tutto si è risolto alla fine con un patteggiamento, ma molti fan, preoccupati di quanto accaduto, hanno temuto persino che l’artista avesse fatto male in qualche modo alla sua Francesca. A quanto pare le cose sono andate diversamente e la moglie stessa non ha mai lasciato il loro nido d’amore, dove i due hanno cresciuto ben quattro figli. Oggi, 2 febbraio 2020, Gianluca Grignani sarà ospite di Domenica In per parlare del suo ritorno alla musica, a distanza di qualche anno dall’ultimo silenzio. Spenderà anche qualche parola sulla sua dolce metà e su quell’incubo che ha vissuto quel giorno?

IL CANTANTE, “MI SENTIVO TOGLIERE SEMPRE PIÙ ATTENZIONI”

Francesca Dall’Olio ha scelto di sposare Gianluca Grignani dopo diversi anni di fidanzamento felice. Quel giorno in chiesa, il cantante è stato accompagnato dall’amico Max Pezzali in moto. Dato il cielo grigio, l’ex leader degli 883 ha iniziato persino a temere di finire nel centro di un acquazzone, che in modo inevitabile avrebbe rovinato il vestito dello sposo. E mentre lui faceva mille congetture, rivela in un post su Facebook qualche tempo fa, “Gianluca era assolutamente sereno. Guidava veloce con la giacca dello smoking slacciata che sventolava come una bandiera, come immaginavo avrebbe potuto fare una rockstar nella California degli anni sessanta. Era l’emblema della libertà, dell’individualità e dell’indipendenza, e quell’immagine di Gianluca mi torna sempre in mente quando ascolto le sue immense canzoni”. E a quanto pare Grignani ci ha visto giusto, visto che alla cerimonia poi non ha mai piovuto. Da quel momento in poi, ma di sicuro già da prima, Gianluca ha perso la fiducia nel prossimo nel corso degli anni. Ma non ha mai smesso di credere alla sua Francesca. “Ma da che ero il centro della sua vita, figlio dopo figlio mi sentivo togliere sempre più attenzioni”, ha detto il cantante a Vanity Fair in merito alla crisi di panico vissuta alcuni anni fa. “Mi sembrava di essere diventato l’ultima priorità, l’ultimo a essere amato. Sapevo che così doveva essere”, dice ancora, “ma non me ne facevo una ragione. Ero capace di uscire e tornare dopo 15 giorni, solo per mangiare”. Francesca ha sopportato tutto, ma di fronte a quella notte così buia, sotto pressione dai media per l’arresto del marito, ha preso i quattro figli e se n’è andata. “È durata un niente, ma un niente interminabile. E proprio in quei momenti di dolore ho scritto l’inedito che dà il titolo a questo mio ritorno”, conclude.

