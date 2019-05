Francesca De Andrè “avevo una perizia psichiatrica”/ Il Grande Fratello censura tutto

Francesca De Andrè continua ad essere una delle concorrenti più discusse del Grande Fratello 2019. Il suo ingresso nella casa ha creato numerose dinamiche così come le sue vicissitudini private. Il tradimento dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini, in particolare, ha lasciato l’amaro in bocca alla De Andrè che, in casa, sta riflettendo su tutta la situazione svelando anche particolari privati della sua storia d’amore. Francesca, in particolare, dopo una pesante discussione con Gennaro, ha trovato in Kikò Nalli una spalla sulla quale appoggiarsi. Durante una chiacchierata notturna con l’ex marito di Tina Cipollari, la De Andrè si è lasciata andare ad una dichiarazione importante sulla propria vita svelando che si sarebbe dovuta sottoporre ad una perizia psichiatrica di cui Giorgio era a conoscenza.

Francesca De Andrè: “avevo una perizia psichiatrica” e la regia cambia scena

Francesca De Andrè continua a far discutere non solo per gli atteggiamenti che sta avendo all’interno della casa del Grande Fratello 2019 e che il pubblico giudica troppo aggressivi, ma anche per le dichiarazioni scottanti sulla propria vita. Nelle scorse ore, come riporta Bitchyf che pubblica anche diversi tweet sull’argomento, la De Andrè ha confessato che si sarebbe dovuta sottoporre ad una perizia psichiatrica aggiungendo che l’ex fidanzato Giorgio conosce molte cose della sua vita. “Giorgio sa tante cose private mie. Cose anche pesanti”, ha confessato Francesca. “Dio, ma la tua vita è tutta una tragedia”, è stata la risposta di Kikò. “Per questo ti dico che lui sa tante cose di me. Ha sentito, ha letto che io avevo una perizia psichiatrica da fare. Di mezzo c’era anche mia madre in chat che mi ha scritto delle cose che tu non hai idea, tutta ubriaca, robe da film e Giorgio le ha lette”, ha concluso la De Andrè. Il Grande Fratello ha poi evitato di trasmettere ulteriormente la conversazione tra la De Andrè e Nalli cambiando scena e inquadrando Gennaro Lillio che, in quel momento, si trovava in giardino.





