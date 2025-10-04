Francesca De Andrè ricorda la sua storia tossica a Verissimo

Per Francesca De Andrè è tempo di confessioni nel salotto di Verissimo, la nipote d’arte si è raccontata nel programma di Canale Cinque soffermandosi sulle sofferenze affrontate e i maltrattamenti subiti: “Questa persona aveva tutto per poter essere recluso, è accaduta una follia, ho subito tanti maltrattamenti fino a quando mi ha massacrata. Siamo andati avanti per un anno e mezzo con almeno 20 video che testimoniavano tutto, il mio corpo risponde e parla, io ho le cicatrici addosso, sinceramente non ne parlavo, ho passato e ho un vissuto, dovevo essere preparata a vedere. Mi hanno portata in codice rosso all’ospedale, era come se mi avessero preso e fatto di tutto, dovevo uscire da un tunnel. Andavo a fare l’opinionista su argomenti che parlavano di violenza e dispensavo consigli”

Francesca De Andrè ha raccontato a Verissimo in passato cosa è accaduto con il suo ex compagno: “Il mio fidanzato stava per uccidermi. Ricordo una serie di calci in testa, poi il vuoto. Mi ha salvato la vicina. Spero finisca in galera e che lì gli capiti il peggio”.

Francesca De Andrè e i ricoveri

Già in passato la nipote d’arte avera raccontato i maltrattamenti subiti, lanciando un grido di allarme. Francesca De André, che in quel momento si trovava in Toscana, è stata prima ricoverata a Pistoia: dopo alcuni esami svolti proprio lì, ha deciso di tornare a Milano per farsi operare vicino casa, seppur con il parere contrario dei medici che avrebbero voluto che rimasse sotto osservazione vista la gravità delle sue condizioni.

