Come sta Francesca De André, la ex concorrente del Grande Fratello Vip nonché figlia di Cristiano? Un intervento d'urgenza nel 2023

Due anni fa Francesca De André ha dovuto fare i conti con una malattia improvvisa. La figlia di Cristiano nonché nipote di Fabrizio è stata operata d’urgenza per rimuovere alcune masse tumorali. Con un lungo post sui social, la giovane ha annunciato di aver avuto “qualcosa di imprevisto e che mi ha scombussolato un po’ la vita”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip era in vacanza in Toscana quando si è sentita poco bene.

In quel momento ha deciso di contattare un medico e di prenotare le visite specialistiche, che hanno dato come risultato la presenza di masse sospette da rimuovere quanto prima chirurgicamente. Francesca De André, che in quel momento si trovava in Toscana, è stata prima ricoverata a Pistoia: dopo alcuni esami svolti proprio lì, ha deciso di tornare a Milano per farsi operare vicino casa, seppur con il parere contrario dei medici che avrebbero voluto che rimasse sotto osservazione vista la gravità delle sue condizioni.

Francesca De André, come sta? L’intervento d’urgenza due anni fa

Tornata a casa, a Milano, Francesca De André si è presentata al pronto soccorso della Clinica Mangiagalli. “Decisero di ricoverarmi subito, iniziare la terapia endovenosa per poi operarmi” ha raccontato la figlia di Cristiano De André, che è stata così sottoposta ad una lunga operazione durante la quale le sono state rimosse le tube di Falloppio con un intervento molto delicato, ovvero la salpingectomia. Oggi Francesca De André sta meglio: dopo l’intervento di due anni fa è tornata ad avere una vita normale anche se, come ha raccontato proprio lei, non potrà più avere figli in maniera naturale.