Francesca De André/ Da Giorgio Tambellini a Gennaro tutto calcolato? (Live Non è la d’Urso)

BARBARA D’URSO METTE ALLA PROVA FRANCESCA DE ANDRÈ: RIUSCIRÀ A DIFENDERE L’AMORE NATO CON GENNARO LILLIO?

Francesca De André torna in tv dopo l’esperienza al Grande Fratello 16. L’ex gieffina sarà ospite di Live-Non è la d’Urso per affrontare le “cinque sfere”: dovrà quindi confrontarsi con cinque personaggi pronti a criticarla o difenderla. E in effetti lei è una donna che divide, lo dimostra la sua esperienza nel reality di Canale 5. C’è chi la ama per le sue fragilità e chi invece l’attacca per la sua aggressività. Intanto Francesca De André è tornata sui social, ringraziando i suoi fan per il sostengo durante il percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ma la ragazza ha parlato anche delle emozioni vissute, tante per una concorrente che ha lasciato il segno. E come poteva essere altrimenti considerando quello che ha vissuto: dai tradimenti del fidanzato Giorgio Tambellini al feeling con Gennaro Lillio, che tra l’altro sarà anche lui ospite di Barbara d’Urso. Non dovrebbe esserci Taylor Mega, che ha provato a mettere un punto su questo accaduto con Francesca De André nella finale del Grande Fratello.

FRANCESCA DE ANDRÈ, CAPITOLO CHIUSO CON TAYLOR MEGA?

«Con oggi chiudo il capitolo scontro con persone non con hype. Non tornerò su quest’argomento, né avrò altri di scontri sulle reti tv. Quindi non aspettatemi nei programmi che tratteranno di questo tema», ha annunciato Taylor Mega su Instagram. Niente confronto con Francesca De André dunque, almeno stando a quanto ha dichiarato. Chissà se Barbara d’Urso riuscirà a farle cambiare idea e a portarla in studio, ma la bella influencer è apparsa piuttosto seccata da quello che è accaduto con la concorrente del reality. Taylor Mega è convinta che se Francesca De André ha parlato male di lei è perché è rimasta scottata. «La maggior parte delle persone lo fa per cavalcare la mia onda e chi mi segue sa molto bene di cosa sto parlando». E quindi il capitolo per lei è chiuso. Non lo è invece quello con Gennaro Lillio: cosa è successo tra i due al termine del reality? Se lo chiedono i fan, interrogandosi sulla possibilità che i due si siano abbandonati alla passione. Proprio a Live-Non è la d’Urso potrebbero arrivare maggiori dettagli in tal senso.

FRANCESCA DE ANDRÈ DOPO IL GRANDE FRATELLO 16: “SONO STATA VERA”

Francesca De André è pronta ad affrontare le cinque sfere di Live non è la d’Urso nel nuovo appuntamento in onda questa sera su Canale 5. Da poco tornata attiva anche sui social, la figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio De André ha rotto il silenzio, ammettendo di essere stata anche un po’ “esagerata” nei modi nella Casa del Grande Fratello 16. “Avrei milioni di cose da dire, scrivere…ma avrò modo di farlo con un po’ di tempo..– ha scritto Francesca su Instagram, per poi aggiungere – per ora parto solo col ringraziare di vero cuore tutti coloro che mi hanno capita, sostenuta, compresa, supportata e amata. Non ho passato solo cose belle come sapete e so di non essere stata “leggera” ma, il tutto gli stati d’animo che ho attraversato (e direi che l’arcobaleno emotivo l’ho toccato a 360 gradi e agli estremi) di una cosa non si può dire io contrario: nel bene e nel male sono stata VERA. Era un reality? E reale sono stata” conclude fiera.





