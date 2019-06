“Francesca De Andrè deve farsi aiutare”/ Appello di Floriana Secondi: e su Gennaro…

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio stanno continuando a portare avanti la loro conoscenza, iniziata nella casa del Grande Fratello 2019. Molti, però, non credono alla loro storia e c’è chi è convinto che Francesca debba concentrarsi su se stessa e i propri atteggiamenti come Floriana Secondi che, ospite insieme a Vladimir Luxuria dell’ultima puntata di Turchesando su Radio Italia Anni 60, la trasmissione radiofonica condotta da Turchese Baracchi, ha dichiarato:“visto che si dice che Francesca non riesce a gestire questo suo entusiasmo, questa sua aggressività, vorrei invece far riflettere chi è vicino: aiutatela perchè credo ci sia una patologia vera e propria. Ci sono degli psicologi bravissimi, questo non è un difetto o una mancanza di qualcosa, è un atto di coraggio rendersi conto di avere un certo tipo di esaurimento nervoso. Ci sono stati professionisti che possono aiutarti, se mi stai ascolando Francesca, soprattutto riposati”. La vincitrice del Grande Fratello 3, dunque, è convinta che Francesca debba farsi aiutare a controllare la propria aggressività. Dello stesso parere è anche Vladmir Luxuria.

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio dopo il Grande Fratello: Vladimir Luxuria svela un retroscena

Vladimir Luxuria che ha trascorso con Francesca De Andrè e Gennaro Lillio una settimana all’interno della casa del Grande Fratello 2019 ha poi svelato un retroscena sulla finale del reality show di canale 5 e sulla reazione della madre di Gennaro alla relazione che il figlio ha intrapreso con la nipote di Fabrizio De Andrè. “C’è la mamma di Gennaro che è disperata. Appena lui è uscito dalla Casa la prima cosa a cui lei ha pensato è stata quella di separarli. Voci di corridoio così dicono” – ha spiegato la Luxuria che ha poi puntato il dito soprattutto sull’atteggiamento che Francesca ha avuto con Gennaro all’interno della casa – “Il fatto di dire a Gennaro “Al posto delle palle hai due arachidi, non sei un uomo, ti manca solo la borsetta con i tacchi”. Questo linguaggio maschilista in bocca a una donna è proprio brutto, non si può sentire”.

